ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات فى الجزائر إلى 42 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمى، بحسب "سبوتنيك"، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجلنا استشهاد 17 مدنيا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريا".
وتابع حديثه بالقول إن الحكومة فى اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة فى إخماد الحرائق.
وفى وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مقتل 25 فردًا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة فى عدة مناطق بالبلاد.
وكتب تبون فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغنى نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطنى الشعبى، بعد أن نجحوا فى إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزى وزو".
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