داو جونز وإس آند بي يغلقان عند ذروة قياسية

سجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب للأسهم الحساسة لأداء الاقتصاد بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة إنفاق على البنية التحتية قيمتها تريليون دولار.
وقد يتيح المشروع، الذي يذهب الآن إلى مجلس النواب، أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والممرات المائية.
وجاءت أسهم الطاقة والصناعة والموارد الأساسية، التي من المنتظر أن تستفيد من التعافي الاقتصادي، في مقدمة القطاعات الرابحة.
وتلقت أسهم الطاقة دعما إضافيا من صعود أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة.
وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 163.05 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 35264.90 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 4.40 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليغلق عند 4436.75 نقط.
لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 71.98 نقطة، أو 0.48 بالمئة، عند 14788.20 نقطة.
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