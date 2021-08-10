ارتفعت أسعار الذهب لتتوقف موجة بيع مكثفة بفعل شكوك مستمرة بشأن التداعيات الاقتصادية للسلالة دلتا من فيروس كورونا، على الرغم من استمرار ارتفاع عوائد الدولار والسندات في السيطرة على السوق.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1730.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1737 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1731.70 دولار.
وهبط سعر الذهب أكثر من أربعة بالمئة الاثنين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد.
استمر ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في عدد من البلدان الآسيوية والولايات المتحدة، وهو ما يهدد الآفاق الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 1.8 بالمئة إلى 997.84 دولار وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2650.25 دولار.
وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصاعد الإصابات بالسلالة دلتا يوقف موجة بيع مكثفة للذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.