أخبار عالمية

أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

المؤتمر نت - الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي
55b913b0fb.jpg
8b3ffe9d43.jpg
1ce3c33c7b.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادى المؤتمري

07b4d57f5e.jpg
دوت الخليج -
الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادى المؤتمري بمحافظة صنعاء الاستاذ/ محمود محمد السريحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/على محمود السريحى، وإخوانه، وكافة آل السريحي بمديرية مناخه محافظة صنعاء ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
-------------------------------------

كما بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة مماثلة باستشهاد الشاب/ كمال محمد ضيف الله الهروجي، الذي استشهد في أحدى جبهات الدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقلاله.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى والد الشهيد /الاستاذ/ محمد ضيف الله الهروجي، نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ١٩٤ مديرية ذمار، رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية، واخوانه وكافه آل الهروجي بمديرية ميفعه عنس محافظة ذمار ،
عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون

e95a8e028d.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
fad07edc36.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
97a0c9cffd.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة a53c2903e7.jpg 2003-2021 ef67562497.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل السريحي وآل الهروجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا