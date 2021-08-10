طريقة عمل البلح الشام في المنزل بأسهل الطرق

طريقة عمل بلح الشام، يعد مأكول بلح الشام من المأكولات الشهية التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، فهي نوع من أنواع الحلوي اللذيذة التي يمكن عملها داخل المنزل بدون أي مكلفات نهائياً، فقد يحتاج عمل البلح الشام إلى بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المنزل دائما ويمكن عملها بدون الحاجة إلي شراء مكونات من الخارج، والتي سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا إلى افضل طريقة لعمل حلوي بلح الشام في المنزل بأبسط مكونات وبأسهل طريقة ويتم تجهيزها خلال 30 دقيقة فقط، يمكنكم اتباع مقالنا للتعرف علي مكونات عمل البلح الشام وطريقة عمله في المنزل.

طريقة عمل البلح الشام في المنزل

طريقة عمل البلح الشام من ابسط الطرق التي يمكن لجميع النساء عملها داخل المنزل ولا يحتاج عملها لأي وقت أو ومجهود، فقد يبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل البلح الشام التي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية:

يعد بلح الشام من الحلوي اللذيذة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، والتي يمكن لجميع النساء عملها عند حضور الضيوف المفاجئ للمنزل لان البلح الشام من اكثر المأكولات التي لا يتكلف ويتم تحضيره في اقل من نصف ساعة كما يمكن تحضيره للأطفال، فقد يعد البلح الشام من الحلوي التي يعشقها الأطفال نظراً للذة طعمة، ويمكن اتباع المكونات التالية لتحضير البلح الشام في المنزل.

مكونات تحضير البلح الشام:

بيضتان. كوب من الدقيق الأبيض. ربع كوب من الزيت. ربع ملعقة فانيليا. كوب من الماء الفاتر. ملعقتان كبيرتان من النشا. رشه ملح.

طريقة تحضير عمل البلح الشام: