طريقة عمل البلح الشام في المنزل بأسهل الطرق

طريقة عمل بلح الشام، يعد مأكول بلح الشام من المأكولات الشهية التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، فهي نوع من أنواع الحلوي اللذيذة التي يمكن عملها داخل المنزل بدون أي مكلفات نهائياً، فقد يحتاج عمل البلح الشام إلى بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المنزل دائما ويمكن عملها بدون الحاجة إلي شراء مكونات من الخارج، والتي سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا إلى افضل طريقة لعمل حلوي بلح الشام في المنزل بأبسط مكونات وبأسهل طريقة ويتم تجهيزها خلال 30 دقيقة فقط، يمكنكم اتباع مقالنا للتعرف علي مكونات عمل البلح الشام وطريقة عمله في المنزل.طريقة عمل البلح الشام في المنزل
طريقة عمل البلح الشام من ابسط الطرق التي يمكن لجميع النساء عملها داخل المنزل ولا يحتاج عملها لأي وقت أو ومجهود، فقد يبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل البلح الشام التي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية:
يعد بلح الشام من الحلوي اللذيذة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، والتي يمكن لجميع النساء عملها عند حضور الضيوف المفاجئ للمنزل لان البلح الشام من اكثر المأكولات التي لا يتكلف ويتم تحضيره في اقل من نصف ساعة كما يمكن تحضيره للأطفال، فقد يعد البلح الشام من الحلوي التي يعشقها الأطفال نظراً للذة طعمة، ويمكن اتباع المكونات التالية لتحضير البلح الشام في المنزل.
مكونات تحضير البلح الشام:
- بيضتان.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- ربع ملعقة فانيليا.
- كوب من الماء الفاتر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- رشه ملح.
طريقة تحضير عمل البلح الشام:
- قومي بتحضير إنآء معدني.
- ضعي في الإناء كوب الماء الفاتر مع ربع كوب من الزيت واتركيه حتي الغليان.
- بعدما يتم غليان الماء ضعي فيه كلا من كوب الدقيق علي الملعقات الكبيرتان من النشا بإضافة رشه ملح.
- قومي بتقليب الخليط جيدا حتي يتماسك وتصبح عينة متماسكة.
- اتركي العجينة حتي تبرد.
- احضر البيضتان وضعي عليه ربع ملعقة من النشا.
- احضر العجين وضعي بيضة واحدة وقومي بتقليبها مع العجين جيدا حتي يختلطان سويا، ثم ضعي البيضة الثانية وقومي بخلطها مع العجين حتي يتجانس.
- احضر الزيت علي نار هادئة وضعي العجين في القمع، ثم قومي بتنزيل واحدة تلو الأخري واحظر أن يكون الزيت علي نار هادئة تماما وبعد الاحمرار ضعية في شربات السكر.
الوسوم
طريقة عمل بلح الشام، يعد مأكول بلح الشام من المأكولات الشهية التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، فهي نوع من أنواع الحلوي اللذيذة التي يمكن عملها داخل المنزل بدون أي مكلفات نهائياً، فقد يحتاج عمل البلح الشام إلى بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المنزل دائما ويمكن عملها بدون الحاجة إلي شراء مكونات من الخارج، والتي سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا إلى افضل طريقة لعمل حلوي بلح الشام في المنزل بأبسط مكونات وبأسهل طريقة ويتم تجهيزها خلال 30 دقيقة فقط، يمكنكم اتباع مقالنا للتعرف علي مكونات عمل البلح الشام وطريقة عمله في المنزل.طريقة عمل البلح الشام في المنزل
طريقة عمل البلح الشام من ابسط الطرق التي يمكن لجميع النساء عملها داخل المنزل ولا يحتاج عملها لأي وقت أو ومجهود، فقد يبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل البلح الشام التي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية:
يعد بلح الشام من الحلوي اللذيذة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، والتي يمكن لجميع النساء عملها عند حضور الضيوف المفاجئ للمنزل لان البلح الشام من اكثر المأكولات التي لا يتكلف ويتم تحضيره في اقل من نصف ساعة كما يمكن تحضيره للأطفال، فقد يعد البلح الشام من الحلوي التي يعشقها الأطفال نظراً للذة طعمة، ويمكن اتباع المكونات التالية لتحضير البلح الشام في المنزل.
مكونات تحضير البلح الشام:
- بيضتان.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- ربع ملعقة فانيليا.
- كوب من الماء الفاتر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- رشه ملح.
طريقة تحضير عمل البلح الشام:
- قومي بتحضير إنآء معدني.
- ضعي في الإناء كوب الماء الفاتر مع ربع كوب من الزيت واتركيه حتي الغليان.
- بعدما يتم غليان الماء ضعي فيه كلا من كوب الدقيق علي الملعقات الكبيرتان من النشا بإضافة رشه ملح.
- قومي بتقليب الخليط جيدا حتي يتماسك وتصبح عينة متماسكة.
- اتركي العجينة حتي تبرد.
- احضر البيضتان وضعي عليه ربع ملعقة من النشا.
- احضر العجين وضعي بيضة واحدة وقومي بتقليبها مع العجين جيدا حتي يختلطان سويا، ثم ضعي البيضة الثانية وقومي بخلطها مع العجين حتي يتجانس.
- احضر الزيت علي نار هادئة وضعي العجين في القمع، ثم قومي بتنزيل واحدة تلو الأخري واحظر أن يكون الزيت علي نار هادئة تماما وبعد الاحمرار ضعية في شربات السكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البلح الشام في المنزل بأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.