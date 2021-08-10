رابط تسجيل حساب المواطن برقم الهوية فقط 1443 وطريقة استرجاع كلمة سر حساب المواطن في ثواني

رابط تسجيل حساب المواطن برقم الهوية فقط 1443 وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021 تصدرت قائمة البحث خلال الأيام الحالية من قبل مواطني المملكة العربية السعودية ذوي الدخل المحدود الراغبين في تسجيل بياناتهم في برنامج حساب المواطن والذي يوفر لهم دعم مادي يساعدهم في تسيير حياتهم المعيشية وتحسينها في ظل الظروف التي تشهدها المملكة من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار فعلا هذا التقرير سنوافيكم بالطرق التي يمكن من خلالها التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية في السطور التالية.

تسجيل حساب المواطن برقم الهوية

ولتسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن عبر الرابط الرسمي يرجى اتباع الخطوات التالية:-

أولا” الدخول على موقع حساب المواطن.

ثانيا” إدخال بيانات المستخدم مثل (رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري / رقم الجوال).

ثالثا” يقوم بإدخال رمز التحقق البشري.

رابعا: ستظهر قائمة بالشروط والأحكام لابد من الموافقة عليها من أجل إتمام عملية التسجيل.

خامسا: الضغط على زر التسجيل.

سادسًا: بعد ذلك يتم إرسال رسالة إلى المستخدم عبر هاتفه المحمول المسجل في البوابة الإلكترونية وبه الرقم السري الخاص بالمستخدم.

سابعًا: سيتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية وبعد كلمة المرور المرسلة عبر الهاتف ثم رمز التحقق.

أخيرا قم بالضغط على زر (دخول).

كيفية استرجاع كلمة السر لحساب المواطن

وعن كيفية تغيير واسترجاع كلمة السر لحساب المواطن سيطلب منك إدخال كلمة السر المرسلة وكتابة كلمة المرور الجديدة بدلا منها مع التأكيد.

بعد ذلك يقوم المواطن برفع كافة الوثائق الهامة والمطلوبة.

ثم التحويل إلي صفحة ملئ الطلب و كتابة بيانات الحالة الاجتماعية و العنوان.

في حالة وجود تابعين للمتقدم يتم إدخال بياناتهم

بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالدخل الشهري ورقم الحساب البنكي للمتقدم وأخيرا يقوم بالضغط على زر تقديم الطلب.

بعد ذلك سينتهي التسجيل وسيتم إظهار صفحة خاصة بعملية التسجيل تؤكد نجاحها ويستطيع المستخدم منها الدخول على البوابة الإلكترونية للموقع بكل سهوله.

حساب المواطن الدفعة 45

وعن موعد إيداع الدفعة الـ 45 لدعم حساب المواطن فقد قدم القائمين على برنامج حساب المواطن بإطلاق رقم ساخن لتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بدعم حساب المواطن الشهري، والرقم هو التالي 19912.

كما يمكن المواطنين السعوديين المستحقين لدعم حساب المواطن، وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن التواصل من خلال الرقم السابق أثناء مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلة الأسبوعية.