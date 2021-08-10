“Now” اسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 في السعودية وفقا لبيان أرامكو

اسعار البنزين لشهر اغسطس، تسعى أرامكوا إلى تحسين درجات البنزين وتوفيرها بدرجات ممتازة، ولهذا اتفقت المملكة العربية السعودية مع شركة أرامكوا لتحديد أسعار البترول والبنزين ومشتقاته، وتقوم أرامكوا بضخ كميات مختلفة من البنزين في أماكن توزيع الوقود وجميع محطات البنزين، كما أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى مراقبة أسعار البترول العالمية للمقارنة بينها وبين الأسعار المحلية، وذلك لأن أسعار البنزين بالمملكة تتأثر بأسعار البنزين العالمية، وسنوضح لكم بهذا المقال أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس.

اسعار البنزين لشهر اغسطس 2021

يتساءل المواطنون عن اسعار البنزين لشهر اغسطس 2021، ويتم تحديد أسعار البنزين شهريًا يوم 10 من كل شهر ميلادي من خلال مؤتمر صحفي تقوم شركة أرامكوا بالإعلان فيه عن قائمة الأسعار الجديدة، ويتم العمل بالأسعار الجديدة في محطات البترول من يوم اليوم الثاني يوم 11 في الشهر، وتقوم أرامكوا بتوفير البنزين بأنواعه ومشتقات البترول في المحطات، وللعلم أن أسعار البنزين يتم تغييرها وفق أسعار منتجات المياه والطاقة، مع العلم أن أسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير بالارتفاع والانخفاض تبعًا للمتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

اسعار البنزين لشهر اغسطس 1443

تساءل البترول عن اسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 وأكدت أرامكوا قبل ذلك على تأكيد فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى مراجعة الأسعار بشكل شهري، ويتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق صباح يوم الحادي عشر، والجدير بالذكر أن شركة أرامكوا تقوم بتوفير أنواع مختلفة من البترول لتلبية احتياجات المحركات اليومية ويتوفر البنزين بنوعيه والديزل، وسوف يتم تثبت أسعار البنزين الفترة القادمةولن تحدث أي زيادة وفقًا لقرارات خادم الحرميين الشريفين، والذي رغب في تقليل العبء عن المواطنين السعوديين وتوفير مستوى خدمة راقية في محطات الوقود، وجاءت أسعار البترول الجديدة ومشتقاته كالتالي:

بلغ سعر لتر البنزين 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

وقد بلغ سعر لتر بنزين 95 بمبلغ 2.33 ريال سعودي.

بينما وصل سعر الديزل إلى ريال سعودي.

غاز البترول المسال وصل سعرة إلى 0.75 ريالاً سعودياً.

بينما قد بلغ سعر الكيروسين بمبلغ 0.70 ريالاً سعودياً.

تزايد البحث بشكل مكثف عن الاسعار الجديدة للبنزين والتي من المنتظر أن يتم طرحها اليوم الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث يتم بشكل دائم طرح الاسعار الجديدة في مساء اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهو ما جعل المواطنون يبحثون عن هذه الأسعار الجديدة للتعرف عليها والاستعداد العمل بها بشكل رسمي بداية من يوم الغد.