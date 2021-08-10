معرفة متى يفتح التسجيل في حساب المواطن وموعد إيداع دفعة أغسطس 2021

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن، من أشهر البرامج وخدمات الدعم التي تقدمها المملكة العربية العربية السعودية، وهذا الدعم يُقدم للمواطنين بالمملكة العربية للأسر ذات الدخل المتوسط والأسر محدودة الدخل لمساعدتهم على شراء متطلبات الحياة اليومية، وهذا البرنامج هدف من أهم أهداف العدالة الاجتماعية التي تسعى المملكة العربية إلى تحقيقها.

حساب المواطن وإيداع دفعة 45

تم إنشاء برنامج حساب المواطن في بداية شهر ديسمبر عام 2017 واستفاد من تلك الخدمة الأسر السعودية الذين لا يمتلكون دخل محدد وثابت، والسعوديات المتزوجات برجل غير سعودي، وهدف خدمة دعم حساب المواطن هي رفع معدل ترشيد الاستهلاك، وهذا لترشيد مصادر المياه والطاقة، ومن جانب آخر يساعد هذا الدعم على تسهيل الحياة داخل المملكة العربية السعودية، وبالفعل تم إيداع الدفعة الأخيرة دفعة شهر أغسطس وبدء سحب دفعة 45 وجاري السحب الآن من قبل المواطنين، ولكن لم يتم تحديد الآن فتح باب التسجيل وتم تعليق قبول أي طلبات جديدة، لذا أجبنا لكم عن سؤال متى يفتح التسجيل في حساب المواطن؟

خطوات التسجيل في حساب المواطن

تساءل المواطنون متى يفتح التسجيل في حساب المواطن ولكن باب التسجيل مغلق الآن وعند التسجيل في البرنامج عليك الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي والذي ينقلك بشكل مباشر لصفحة التسجيل الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

وبعدها تقوم بإدخال البيانات التي يطلبها الموقع وهذه البيانات عبارة عن رقم خاص بهاتف المتقدم واسم المتقدم الكامل و مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري وأيضًا كتابة المرتب الذي يتقاضاه، وإن كان الشخص يؤول بعض الأشخاص فعليه بكتابتهم وكتابة البيانات الخاصة بهم والنقر على الموافقة والتسجيل، مع إرسال الأوراق الخاصة بالمتقدم وبالتالي تكون قد تمت عملية التسجيل بكل نجاح.

وللعلم أن باب التسجيل مغلق في الوقت الراهن للتسجيل في حساب المواطن، كما أن المسؤولين عن حساب المواطن لم يعلنوا عن الوقت المحدد لفتح حساب المواطن مرة أخرى، إذن الصرف الآن للدفع المسجلة على الموقع فقط ولن يتم إضافة أشخاص جديدة عبر حساب الدعم.

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح التسجيل الخاص ببرنامج الدعم المعروف حساب المواطن، وذلك رغبة منهم في إنشاء حساب جديد على هذا البرنامج، للتقديم على الدفعة الجديدة منه من أجل الاستفادة بمبالغ الدعم المقدمة إذا كانو من ضمن المستوفين للشروط الموضوعة من قبل الأفراد المسؤولين عنه.