موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد اعلان اوائل الثانويه العامه 2021 thanwya

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، موعد اعلان اوائل الثانوية العامة 2021، ينتظر مئات الآلاف من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور والأهالي عن موعد نتائج الثانوية العامة المصرية 2021، والتي قد أعلن السيد الوزير الدكتور طارق شوقي عبر حسابه الرسمي عبر الفيسبوك عن موعد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ويتسائل أيضا الطلبة وأولياء الأمور عن موعد إعلان أسماء أوائل الطلبة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد نتائج الثانوية العامة 2021

ويتسائل الطلاب وأهالي الطلاب عن موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث جاءت الامتحانات هذا العام بنظام مختلف تماما عن الأعوام السابقة، مما أثار قلق العديد من الطلاب قبل خوض الامتحانات متسائلين عدة أسئلة، كيف ستكون النتائج، وهل ستكون مجاميع الطلاب عالية هذا العام أم لا، حيث إن مجاميع الطلاب إذا كانت عالية بشكل كبير فإن هذا يعني أن تنسيق الجامعات هذا العام سيكون صعبا.

لذا فإن الطلاب ينتظرون النتائج على أحر من الجمر، وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم عن موعد النتائج وعن تفاصيل أخرى حول التصحيح، وهذا عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

حيث أعلن السيد الوزير عبر بوست في حسابه أن النتائج هذا العام ستكون في الفترة المتراوحة بين يوم الأحد 15 أغسطس 2021 حتى يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 كحد أقصى.

موعد اعلان اوائل الثانوية العامة 2021

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن موعد اعلان اسمائل اوائل الطلبة هذا العام، حيث انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار المفبركة أن إعلان اسماء الطلاب الاوائل سيكون يوم الثلاثاء 10/8/2021.

ولم يتم الإعلان عن اسماء الطلاب حتى الآن وهذا ما يعني أن هذا الخبر بموعد إعلان أسماء الأوائل مغلوط، ولم يتم الإعلان بأي شكل رسمي عن موعد محدد لنشر أسماء أوائل الطلبة للعام الدراسي 2021.

ولكن من المعتاد كل عام أن أسماء أوائل الثانويه العامه 2021 يتم الإعلان عنها قبل الظهور الرسمي لنتائج كل الطلاب بساعات قليلة كل عام وهذا في المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.