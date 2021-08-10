ارامكو سعر البنزين شهر أغسطس 2021 وأسعار بنزين 91 وبنزين 95 الجديدة

ارامكو سعر البنزين، لا شك أن مشتقات البترول كالبنزين من أهم السلع الاقتصادية الموجودة في الأسواق المحلية والعالمية لجميع دول العالم، وسوف نوضح لكم اليوم سعر البنزين كما حددت ارامكو سعر البنزين داخل المملكة العربية السعودية للمستخدمين، وهي من أكثر الدول التي تتأثر بأسعار البترول ومشتقاته العالمية، حيث يؤثر سعر البترول على كل السلع وجميع الخدمات داخل الأسواق، وبالتالي يزيد أسعارها عند وصولها للمستهلك السعودي، وسوف نوضح لكم قائمة الأسعار الجديدة للبنزين.

ارامكو سعر البنزين

تسعيرة البنزين بالمملكة السعودية من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين الآن من أفراد الشعب ورجال الأعمال والمستهلك العادي، وهذا من أجل شراء متطلباتهم والتي يستخدموها كمحرك للسيارات والمركبات، وأيضًا وقود التدفئة والاستخدام اليومي المنزلي وكبرى المصانع والشركات التي لا تستغني عن البترول وجميع مشتقاته، والجدير بالذكر أن أرامكوا تقوم بمراجعة أسعار البنزين شهريًا يوم 10 من كل شهر ميلادي بعد أن كانت تقوم بمراجعة أسعار البترول كل ربع سنة، ويتم العمل بالأسعار الجديدة للبنزين التي تعلن عنها ارامكو سعر البنزين في صباح يوم 11 اليوم التالي من إعلان سعر البنزين، وتوضح السعر لجميع محطات البترول للعمل بالسعر الجديد، مع العلم أن أرمكوا تقوم بتزويد المحطات بكل أنواع البترول التي تلبي احتياجات المحركات اليومية، والجدير بالذكر أنه سيتم تثبت أسعار البنزين الفترة الجارية وفقًا لقرارات خادم الحرميين الشريفين من أجل تقليل أعباء الحياة على المواطنين وقد جاءت أسعار البترول لشهر أغسطس كالتالي:

بلغ سعر اللتر من بنزين 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

أما بلغ سعراللتر من بنزين 95 بمبلغ 2.33 ريال سعودي.

بينما وصل سعر الديزل الي ريال سعودي.

وغاز البترول المسال وصل سعره الي 0.75 ريالاً سعودياً.

بينما قد بلغ سعر الكيروسين بمبلغ 0.70 ريالاً سعودياً.

أسعار البنزين في المملكة

تتأثر أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية ، ولذا تم التنسيق بين الحكومة السعودية وشركة أرامكوا لتحديد السعر الفعلي للبترول ومشتقاته مثل البنزين والديزل، وتقوم جميع محطات البترول بالعمل على الأسعار الجديدة التي تحددها الشركة لأنها أسعار رسمية تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة مع أرامكوا.