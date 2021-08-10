شروط الحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة والاوراق المطلوبة

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شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ، المساعدة المقطوعة تعتبر واحدة من أبز المساعدات التي تم تقديمها من قبل وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ولكن يتم الحصول عليها طبقاً للشروط الموضوعة والتي تبين مدى استحقاقية المواطن للحصول على المساعدة، ولكن هنام بعض من الفئات المستهدفة المستحق أن تحصل على المساعدة.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتحديد الفئات التي تستحق أن تحصل على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي التي قد يتم صرفها بشكل غير منتظم عبر الوزارة، فهي تقوم بوضع الدعم المستحق لكل مواطن بالحساب الشخصي الخاص به بالبنك ومن أهم الفئات التي قامت الوزارة بتحديدها ما يلي:
- المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا يوجد لديها عائل.
- الأسر المحتاجين والفقراء والأيتام.
- أهل السجناء.
هناك بعض من الشروط الذي قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة ومنها الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي وأن يمتلك حساب بنكي ليتم تحويل مبلغ المساعدة إليه عن طريقه.
- لاب من أن لا يتعدى راتب المتقدم الأعزب عن حوال 3000 ريال سعودي، أما للمتزوج فلابد من أن يتخطى راتبه عن 8680 ريال سعودي.
- لا يمكن القبول بفرد يمتلك سجل تجاري أو لديه أراضي زراعية وعقارية.
- يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية أو تكون زوجة أجنبية متزوجة من شخص سعودي.
- لا يمكن أن يقل عمره عن 35 سنة عند التقديم.
حرصت الوزارة بأن تقوم بتوفير موقع الكتروني خاص بها يمكن المتقدمين من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف عن أسماء الأشخاص المستفيدين بالمساعدة الجدد ويتم كل هذا بعد القيام باتباع الخطوات التالية:
- عليكم الدخول للموقع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية.
- قم بكتابة رقم الطلب التي قد حصلت عليه من قبل عند التقديم إلكترونياً.
- النقر على كلمة الاستعلام وسوف تظهر لك على الفور النتيجة التي تستعلم عنها بخصوص موعد صرف المساعدة أو اسماء المستفيدين.
الوسوم
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ، المساعدة المقطوعة تعتبر واحدة من أبز المساعدات التي تم تقديمها من قبل وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ولكن يتم الحصول عليها طبقاً للشروط الموضوعة والتي تبين مدى استحقاقية المواطن للحصول على المساعدة، ولكن هنام بعض من الفئات المستهدفة المستحق أن تحصل على المساعدة.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتحديد الفئات التي تستحق أن تحصل على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي التي قد يتم صرفها بشكل غير منتظم عبر الوزارة، فهي تقوم بوضع الدعم المستحق لكل مواطن بالحساب الشخصي الخاص به بالبنك ومن أهم الفئات التي قامت الوزارة بتحديدها ما يلي:
- المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا يوجد لديها عائل.
- الأسر المحتاجين والفقراء والأيتام.
- أهل السجناء.
هناك بعض من الشروط الذي قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة ومنها الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي وأن يمتلك حساب بنكي ليتم تحويل مبلغ المساعدة إليه عن طريقه.
- لاب من أن لا يتعدى راتب المتقدم الأعزب عن حوال 3000 ريال سعودي، أما للمتزوج فلابد من أن يتخطى راتبه عن 8680 ريال سعودي.
- لا يمكن القبول بفرد يمتلك سجل تجاري أو لديه أراضي زراعية وعقارية.
- يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية أو تكون زوجة أجنبية متزوجة من شخص سعودي.
- لا يمكن أن يقل عمره عن 35 سنة عند التقديم.
حرصت الوزارة بأن تقوم بتوفير موقع الكتروني خاص بها يمكن المتقدمين من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف عن أسماء الأشخاص المستفيدين بالمساعدة الجدد ويتم كل هذا بعد القيام باتباع الخطوات التالية:
- عليكم الدخول للموقع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية.
- قم بكتابة رقم الطلب التي قد حصلت عليه من قبل عند التقديم إلكترونياً.
- النقر على كلمة الاستعلام وسوف تظهر لك على الفور النتيجة التي تستعلم عنها بخصوص موعد صرف المساعدة أو اسماء المستفيدين.
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