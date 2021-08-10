ألمانيا : تسيير 25% فقط من قطارات المسافات الطويلة بسبب إضراب السائقين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أنه من المقرر تسيير 25% فقط من قطارات المسافات الطويلة المقررة على مدار يومى غد وبعد غد، بسبب إضراب سائقى القطارات المقرر أن يبدأ مساء اليوم الثلاثاء.





وأضافت الهيئة -وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألمانى- أن وسائل النقل المحلية ستتأثر بشدة، وعلى نحو غير محدد من الإضراب. كانت نقابة سائقى القطارات فى ألمانيا قد أعلنت أنها قررت تنظيم إضراب لدى هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" احتجاجا على الرواتب. وتعتزم النقابة بدء الإضراب مساء اليوم، ودعت أعضاءها إلى المشاركة فيه، وقال رئيس النقابة كلاوس فيسلسكى، إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب فى قطارات نقل البضائع الساعة السابعة مساء اليوم (بالتوقيت المحلى)، يليه إضراب فى قطارات الركاب وفى البنية التحتية بالهيئة على مدار 48 ساعة فى جميع أنحاء ألمانيا، بدءًا من الأربعاء الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلى) وحتى الجمعة الساعة الثانية صباحا أيضا.

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