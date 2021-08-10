أخبار اليمن : الحديدة.. 116 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 116 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 116 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا والفازة، و5 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 30 قذيفة و93 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا.