أخبار اليمن : حازب: نزول ميداني مرتقب لتقييم برامج التعليم العالي في الجامعات

حازب: نزول ميداني مرتقب لتقييم برامج التعليم العالي في الجامعاتأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب على ضرورة تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره مكمن التطور والنهوض لأي بلد.

وقال حازب خلال افتتاح مؤتمر سبأ الرابع لطب الاسنان الذي تنظمه جامعة سبأ على مدى ثلاثة ايام بمشاركة عدد من أخصائيي طب الاسنان، إن الوزارة تضع التعليم العالي في أولويات اهتماماتها، إلا أن الدراسات العليا بمفهومها الحقيقي والواسع تحتاج الى مقومات حقيقية، كالبنية التحتية وكادر تعليمي وأجهزة ومستلزمات وغيرها من الأمور التي تواكب هذا المتطلب، بالإضافة الى عدم قبول متقدم للدراسات العليا إلا بعد حصوله على الاعتماد.

وأضاف "ابتداء من اليوم سننفذ أولى خطواتنا بنزول ميداني لتقييم برامج التعليم العالي في كل جامعة، مطالباً وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والصحة والسكان تشكيل لجان لتقييم المعاهد المهنية والصحية وكليات المجتمع، وسنعمل بالتنسيق مع هذه الجهات للخروج برؤى مشتركة من شأنها إصلاح الاختلالات وتطوير الأداء التعليمي، وأنبه بعض الجامعات من تبني برامج لا تحمل أي صفة، وهذه من القضايا التي لن نقبل بها".

وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ غازي احمد علي، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور طه المتوكل، على أهمية التعليم المستمر للكوادر الطبية للمساهمة في الارتقاء بمستوى المهنة وتحسين الخدمات الطبية للمجتمع، داعياً الجامعات اليمنية إلى التوسع في فتح مساقات الدراسات العليا في مختلف التخصصات النوعية والدقيقة خاصة طب وجراحة الفم والفكين والأسنان لتمكين الخريجين من مواصلة دراستهم العليا وتغطية العجز القائم لأطباء الأسنان وتوزيعهم على المحافظات.

وأوضح أن وزارة الصحة بحاجة إلى العديد من أطباء الأسنان على مستوى الأرياف والقرى والعزل، والتغلب على إشكالية تمركز غالبيتهم في المدن.

وقال "مشاكل الأسنان ومضاعفتها تبدأ من الرعاية الأولية على مستوى القرية، وهناك أكثر من ألف مركز صحي، وأربعة آلاف وحدة صحية بحاجة إلى أربعة آلاف طبيب أسنان وتوزيعهم على هذه المراكز، إضافة إلى الحاجة إلى معالجة مشاكل الأسنان عند الأطفال في المدارس".

وشدد وزير الصحة على إلزام عيادات ومراكز طب الأسنان بتوفير جهاز التعقيم للحد من مخاطر انتشار الفيروسات المنتقلة عبر الدم أثناء علاج الأسنان، منوها الى أن الوزارة نفذت تقييم ذاتي لمراكز وعيادات طب الأسنان بمدينة إب ووجدت غياب جهاز التعقيم في أكثر من 300 عيادة ومركز باستثناء مركزين فقط يتوفر فيهما التعقيم.

وأوضح رئيس جامعة سبأ رئيس المؤتمر الدكتور عمرو النجار حرص الجامعة على تطوير الأداء الأكاديمي والتعليمي بكليب طب الأسنان عبر توصيف البرامج والمقررات وفقاً للمعايير الأكاديمية والمرجعية الوطنية وتطوير البنية التحتية وتجهيزها بأحدث التقنيات .

وذكر أن المؤتمر يهدف في دورته الرابعة إلى توفير فرص تدريب لأطباء الأسنان حديثي التخرج، وتشجيع البحث العلمي كأولوية مجتمعية، والحث على التعليم المستمر وخلق التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين في هذا المجال الطبي.

بدوره أشار مدير مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق الى إن هذا المؤتمر يأتي مواكباً للزخم العلمي والبحثي في جامعاتنا الوطنية، خصوصاً مع إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن العام 2021م عاماً للبحث العلمي، لتتوالى الفعاليات البحثية والعلمية، ومنها مؤتمر سبأ الرابع لطب الأسنان الذي ينعقد اليوم بمشاركة واسعة من قرابة 500 مشارك ومشاركة من أكاديميين وباحثين ومهتمين وأطباء، والذي يستعرض 48 ورقة عمل بحثية محلية وخارجية، متمنياً أن يخرج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه في خدمة البحث العلمي وتحقيق أهدافه.

حضر الافتتاح وكلاء وزارة التعليم العالي، ورئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد معصار، وأعضاء مجلس الاعتماد الاكاديمي، ورؤساء جامعات حكومية وأهلية وعمداء كليات طب الأسنان بالجامعات اليمنية.

