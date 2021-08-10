تردد قناة كوكي كيدز تحديث أغسطس 2021 على النايل سات لأجازة سعيدة

تردد قناة كوكي كيدز تحديث أغسطس 2021 للأطفال من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات وينشغل به الملايين من الأطفال بالوطن العربي أجمع، فمن الجدير بالذكر أنها واحدة من بين القنوات العربية الموجهة للطفل العربي وتهتم بنشأته مع امداده بالسلوكيات القويمة والعادات الحسنة، مع تعليم الطفل الصغير الألوان والأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يلي نوضح لكم أحدث تردد قناة كوكي كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات 2021

قناة كوكي كيدز للأطفال 2021

من بين أهم القنوات التي جعلت لنفسها علامة بارزة وأرضًا ثابتة في مجال الإعلام العربي الموجه للطفل الصغير، فمنذ بداية انطلاقة القناة وقد عمل الفريق المختص بإدارة القناة والعاملين عليها من الإدارة والعاملين والفنانين والمونتاج وغيرهم من الكوادر على تقديم أفضل محتوى للطفل بأعلى جودة وعلى أعلى مستوى، حتى يحصل في النهاية الطفل الصغير على البرامج المتنوعة الترفيهية والتعليمية والغنائية التي تعمل على امتاع الطفل الصغير على مدار الساعة 24/24.

وتقدم قناة كوكي كيدز باقة من البرامج المميزة، منها:

قل ولا تقل.

حواديت دودي.

ملك مع طرائيعو.

ملك مع ميزو وبيزو.

ملوكي في المطبخ.

كوكي وملوكي حول العالم.

مسابقة كوكي كيدز للمواهب.

كما تقدم للاطفال مجموعة من الأغاني المحببة لهم منها التعليمية، ومن أبرزها:

لو مسمعتش كلام بابايا.

أغنية جدو جدو بابا بابايا.

تيتا يا تيتا يا تتوتا.

بنحب قناة كوكي طبعا بنحبها.

أغنية مش هتشاقى.

ابن المصريين.

نشيد الوضوء.

أغنية سنة ورا سنة.

تردد قناة كوكي كيدز تحديث أغسطس 2021

من خلال التردد التالي يتمكن الوالدين من استقبال قناة كوكي كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات على جهاز الاستقبال وامتاع أطفالهم أجمل الأغاني الترفيهية التعليمية وأناشيد الأطفال المميزة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، وأفلام الأطفال الرائعة بالإضافة إلى الأفلام العائلية، ومسلسلات الكرتون المحببة للجميع.

ويتم ضبط تردد قناة كوكي للأطفال عبر ضبط ما يلي: