اربح 100دولار كل 3 أيام من مشاهدات فيدبوهات TIK TOK بطريقة مضمونة الربح من الإنترنت

اربح 50 دولار كل 3 أيام من مشاهدات فيدبوهات TIK TOK بطريقة مضمونة الربح من الإنترنت، قامت الشركة المسئولة عن TIKTOK بتفعيل صندوق دعم المحتوى مؤخراً، حيث يمكنك الآن تحقيق ربح من خلال مشاهدات تيك توك مثل اليوتيوب الذي تحقق فيه ربح كذلك من خلال مشاهدة فيديوهاتك، ولكي تتمكن من الاشتراك في صندوق دعم المحتوى هناك عدة شروط بسيطة يجب توافرها لديك، والتي تعتمد على عدد المتابعين والمشاهدات، اربح 50 دولار كل 3 أيام من مشاهدات فيدبوهات TIK TOK بطريقة مضمونة الربح من الإنترنت.

اربح 100 دولار كل 3 أيام من TIK TOK

عندما يتجاوز عدد متابعينك على تيك توك 10 ألاف متابع، يرسل لك تيك توك رسالة بأنه يدعم صانعي المحتوى بمبلغ 255 مليون دولار على مشاهدة الفيديوهات، ولكن يجب تحقيق الشروط وهي أن يكون لديك 10 ألاف متابع على الأقل، وأن يكون لديك 10 آلاف مشاهدة على الفيديوهات خلال آخر 30 يوم، والذي يشبه شروط اليويتوب الذي يتطلب ألف مشترك و 4 ساعات مشاهدة، وعند توافر الشروط أصبح يمكنك تقديم الطلب على الفور للإشتراك في هذه الخدمة، لتصل إليك رسالة بأنه قد قمت بالإشتراك في صندوق دعم المحتوى.

طريقة الحصول على ربح TIK TOK

يمكنك الحصول على أموالك مقابل مشاهدة فيديوهات تيك توك، عن طريق إرسال الأموال عن طريق Paypal، حيث يتم متابعتك من قبلهم كل ثاثة أيام، عن نسبة مشاهداتك على الفيديوهات التي قمت بتنزيلها، ولكن يجب أن يكون هناك 50 دولار في حسابك حتى تتم عملية التحويل بنجاح،حيث تُعتبر هه واحدة من طرق الربح من الإنترنت المضمونة، حيث يتم إحتساب الربح مقارنة بعدد مشاهدات الفيديوهات التي تقوم بتنزيلها، كما يمكنك متابعة رصيدك كل فترة.

تفعيل الربح من TIK TOK

وقد بدأ تفعيل هذه الخاصية في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا منذ أكثر من عام، والآن يتم تفعيله في دول العالم العربي، ومن المقرر إرتفاع مبلغ الربح ليصل إلى مليار دولار لتشمل جميع دول العالم، حيث يتم إرسال ربح مشاهدات فيديوهاتك على تيك توك بشكل دوري كل 3 أيام، وليس هناك حد أقصى لمبلغ الربح حيث يعتمد هذا على عدد مشاهدات متابعينك من مستخدمي تيك توك، اربح 100 دولار كل 3 أيام من مشاهدات فيدبوهات TIK TOK بطريقة مضمونة الربح من الإنترنت.