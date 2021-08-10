حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت عبر eservice.pifss.gov.kw

حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت هو ما بدأ المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في الكويت بالبحث عنه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بتدشين موقعاً إلكتروناياً جديداً يمكن من خلاله مواطني الكويت حجز موعد مسبقاً مع أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية من أجل تخفيف الضغط والعبء على موظفي التأمينات الاجتماعية، وانجاز الأعمال المطلوبة من الموظفين في بصورة سهلة، ودون حدوث زحام على المكاتب، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من الموظفين والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الإصابة بوباء كورونا.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت

وتوفيراً لوقت وجهد المواطنين فقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت بإنشاء موقع الكتروني جديد لها على شبكة الانترنت من أجل أن يسهل من خدمة المواطنين، ويمكنهم من حجز موعد التأمينات الاجتماعية مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية عند مراجعة وزيارة أحد المكاتب التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، كما يوفر عدداً من الخدمات الالكترونية التي تهم العديد من المواطنين.

موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويت

وللاستفادة من خدمات موقع التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت، والتي يقدمها الموقع لكافة المواطنين المستفيدين من التأمينات الاجتماعية فكل ماعليكم هو التوجه زيارة رابط موقع التأمينات الاجتماعية الكويتي على الانترنت من خلال: eservice.pifss.gov.kw حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات ولعل أبرزها خدمة حجز موعد التأمينات الاجتماعية.

طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية

ومن أجل أن يتمكن المواطنون في دولة الكويت من حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية: