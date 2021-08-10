شروط وخطوات التقديم علي وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443 عبر معهد الإدارة

شروط التقديم علي وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443، يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الشروط العامة للقبول في هذه الوظائف والتي أعلنت عن توافرها وزارة الدفاع السعودية في العديد من التخصصات الطبية.

وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن توافر الكثير من الوظائف الفارغة في التخصصات الصحية للعديد من المواطنين والمواطنات في المملكة، وذلك لأن يتم العمل لديها وكما صرحت الوزارة بإن باب التسجيل في هذه الوظائف سيكون متاح حتي يوم 7 سبتمبر المقبل ويتم التقديم في تلك الوظائف إلكترونياً عبر موقع معهد الإدارة العامة للخدمات الطبية.

شروط وظائف وزارة الدفاع

قامت وزارة الدفاع السعودية بوضع العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في هذه الوظائف وتكون تلك الشروط وفقاً للنحو التالي:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون قد نشأ وتربي في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف حسن السير والسلوك.

إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة عند التقديم في الوظائف.

يجب إن يكون المتقدم للوظائف غير متزوج من غير سعودي.

إن يكون طول الذكور لا يقل عن 170 سم والأناث لا يقل عن 160 سم.

يجب إن يتناسب الطول مع الوزن.

طريقة التقديم علي وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443

هناك عده خطوات يجب عليك القيام بها وذلك لأن تستطيع التقديم في هذه الوظائف وتتلخص هذه الخطوات في مجموعة السطور التالية: