تطبيق روضتي الافتراضية تسجيل دخول حساب ولي الأمر

تطبيق روضتي الافتراضية هو أحد التطبيقات التي طورتها وزارة التعليم في إطار جودها المبذولة لدعم الحركة التعليمية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، فقد حاولت الوزارة تغيير نظم المنظومة التعليمية فقامت بإطلاق خدمات إلكترونية تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والتي تسعى الوزارة بها إلى تعزيز مهارات الطلاب بدءً من مرحلة رياض الأطفال، ولذلك تعتمد طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية على ولي الأمر وسوف نوفر رابط منصة روضتي الافتراضية وسنذكر آلية التسجيل.

تطبيق روضتي الافتراضية

عن طريق تطبيق روضتي الافتراضية يتم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية المجانية، والتي تعمل جميعها على تعزيز مهارات الأطفال لتكوين عقول قادرة على تحدي الصعاب واستيعاب المناهج الدراسية المختلفة ويمكن أن نعمل على حصر الخدمات المقدمة من خلال التطبيق في التالي:

يمكن الاطلاع على تقارير الأطفال، وذلك من أجل تقديم يد العون لأولياء الأمور للتعرف على مستوى الطفل من الناحية التعليمية.

هناك الكثير من الألعاب المسلية والمتميزة التي تساعد في تعزيز قيم الطفل ومعاييره الأخلاقية وكافة المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يتعرف عليها.

كما أن هناك العديد من الدروس والأدوات التعليمية المصممة خصيصًا من أجل لفت انتباه الأطفال في وقت التعلم عن بعد.

وضعت الوزارة من خلال التطبيق أيضًا مجموعة كبيرة من المقاطع المرئية والصوتية التي تجذب انتباه الأطفال وتزيد من مهاراتهم ومعلوماتهم في العديد من المواد التعليمية المقررة عليهم.

طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية

أما عن طريقة إنشاء حساب في تطبيق الروضة الافتراضية عن بعد للحصول على جميع الخدمات السابق ذكرها فإنه يكمن في التالي:

انتقل إلى متجر تطبيقات جوالك الذكي، ثم احصل على تطبيق الروضة الافتراضية.

عقب التشغيل والتثبيت ستقوم بالنقر على خيار الدخول من خلال حساب ولي الأمر.

هناك خانات كثيرة يتعين على ولي الأمر تعبئتها بالبيانات الصحيحة للطفل، فبعد أن يتم إدخال كافة المعلومات والنقر على التسجيل ستقوم بإنشاء كلمة مرور قوية للدخول فيما بعد إلى التطبيق، وبعد الانتهاء ستقوم بالدخول إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق وستقوم بالاطلاع على قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في منصة روضتي وزارة التعليم 1443.