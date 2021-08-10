نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت عبر موقعها الرسمي عن إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة مقر التأمينات الاجتماعية وذلك لمنع الازدحام لمنع نقل وانتشار وباء كوفيد 19 حرصاً على سلامة المواطنين وقد ذكرت التأمينات الاجتماعية أن أخر موعد للحجز يكون بنهاية شهر أغسطس الجاري وقد أكدت مصادر أنه لن يتم قبول أي شخص حضر إلى أحد الفروع التابعة للتأمينات بدون حجز موعد مسبق له كما تم التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة عند حضور الموعد.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت

أدي ظهور وباء كوفيد 19 بالبلاد إلى تضاعف الجهد المبذول من المسئولين والحكومة وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين وعدم توقف الأعمال والمصالح حيث تم إصدار العديد من الروابط الإلكترونية الحكومية التي يتم من خلالها إنجاز العديد من المهام اليومية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالكويت وجاءت خطوات حجز موعد التأمينات الأجتماعية كالتالي:

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على حجز موعد. قم بتحديد الخدمة التي تريد إنجازها مع تحديد فرع التأمينات الأقرب لمسكنك. قم بتحديد الموعد المناسب لزيارة فرع التأمينات الذي قمت بتحديده ثم اضغط على زر احجز الآن. قم بتسجيل البيانات المطلوبة ومنها الاسم والرقم المدني ورقم الهاتف ورقم البريد الإلكتروني وغيرهم. اضغط على موافقة وحجز.

ويجب الالتزام بالحضور في الوقت المحدد حيث تم التأكيد عبر الموقع الرسمي للتأمينات بأنه لن يتم الدخول إلى الفرع إلا في وقت الحجز المحدد مع ضرورة ارتداء الكمامة أثناء حضور الموعد.

خدمات الأفراد التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية ومنها الحصول على البيانات الخاصة بالمعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وكم نصيب الفرد الواحد كما يمكن الحصول على بيانات سجلات الاستقطاع والاستبدال ومدد الاشتراك والبيانات الخاصة بجهة الصرف والحصول على المعلومات الخاصة بحساب المعاش التقاعدي وحساب مبلغ الاستبدال للمتقاعدين والحصول على شهادات معينة خاصة بالمعاش والعديد من الخدمات الأخري المقدمة للأسرة والأفراد وغيرهما.