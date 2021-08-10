حاكم نيويورك يعلن استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش بـ11 امرأة

جدة - نرمين السيد - وقال كومو فى مؤتمر صحافى، بحسب "روسيا اليوم"، إن تحقيق المساءلة "له دوافع سياسية"، مؤكدا أنه قرر التنحى لأنه "لا يرغب أبدا فى أن يكون غير متعاون بأى شكل من الأشكال".

وأضاف: "أنا من سكان نيويورك.. هنا ولدت وترعرعت. أنا مقاتل وغريزتى هى القتال لأننى أعتقد أن (تحقيق المساءلة) له دوافع سياسية، وأعتقد أنه غير عادل وغير صادق".

هذا ووجد تحقيق أجرته المدعية العامة فى ولاية نيويورك ليتيتا جيمس، الأسبوع الماضى أن كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك قانون الولاية".

وقد نفى "كومو" مرارًا هذه المزاعم، لكنه قال اليوم إنه "كان على دراية كبيرة بالناس" واعتذر للنساء اللواتى قال إنه "أساء إليهن".

وبعد إصدار التقرير القضائى، دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وأكثر من ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الاستقالة.