الولايات المتحدة.. إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب شرطة مقاطعة هوكينز فى منشور على "فيسبوك" إن عناصره استجابوا لبلاغ عن "مطلق نار نشط" داخل المدرسة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم يتم العثور على مشتبه به.

بدورها، قالت دائرة مدارس مقاطعة هوكينز فى منشور على "فيسبوك" إن جميع المدارس من سورجوينسفيل إلى مقاطعة إيست هوكينز قد أغلقت فى حوالى الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلى، وأكد المسؤولون أن الإغلاق قد رفع فى جميع المدارس الأخرى باستثناء المدرسة الثانوية التطوعية.