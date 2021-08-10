جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب شرطة مقاطعة هوكينز فى منشور على "فيسبوك" إن عناصره استجابوا لبلاغ عن "مطلق نار نشط" داخل المدرسة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم يتم العثور على مشتبه به.
بدورها، قالت دائرة مدارس مقاطعة هوكينز فى منشور على "فيسبوك" إن جميع المدارس من سورجوينسفيل إلى مقاطعة إيست هوكينز قد أغلقت فى حوالى الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلى، وأكد المسؤولون أن الإغلاق قد رفع فى جميع المدارس الأخرى باستثناء المدرسة الثانوية التطوعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة.. إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث إطلاق نار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.