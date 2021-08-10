الأعلى فى 40 عاما.. موجة حر قياسية تضرب تونس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، بلغت درجة الحرارة فى العاصمة تونس 48 درجة مئوية عند منتصف النهار، وهى أعلى درجة حرارة منذ تسجيل 46.8 درجة فى 1982.

وتزيد الحرارة من 9 إلى 15 درجة عن المعدل الموسمى، لاسيما فى الشمال والوسط الشرقى، بحسب المعهد الذى توقع "انخفاضاً تدريجياً" فى درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.

كما تم تسجيل درجات حرارة قياسية الأحد فى جنوب البلاد لتصل إلى 48.5 درجة مئوية، بحسب المصدر ذاته.

ونصحت وزارة الصحة التونسية، فى صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين بتجنب الخروج فى الأوقات التى تبلغ فيها الحرارة ذروتها ودعتهم إلى شرب السوائل بانتظام.

من جانبها، شجعت وزارة الزراعة المربين والمزارعين على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير موجة الحر، لا سيما على الدواجن والمزروعات، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفى الجزائر المجاورة، تسببت موجة الحر باندلاع نحو خمسين حريقا منذ مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.