الأعلى في 40 عاما.. موجة حر قياسية تضرب تونس

تشهد تونس موجة حر شديد سجلت درجات حرارة قياسية، يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرf، سيما في شمال ووسط البلاد.

في العاصمة تونس، بلغت الحرارة 48 درجة مئوية عند منتصف النهار، وهي أعلى درجة حرارة منذ تسجيل 46,8 درجة في 1982.

وتزيد الحرارة من 9 إلى 15 درجة عن المعدل الموسمي، خصوصا في الشمال والوسط الشرقي، بحسب المعهد الذي توقع "انخفاضاً تدريجياً" في درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.

كما تم تسجيل درجات حرارة قياسية الأحد في جنوب البلاد لتصل إلى 48,5 درجة مئوية، بحسب المصدر ذاته.

ونصحت وزارة الصحة، في صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين بتجنب الخروج في الأوقات التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها ودعتهم إلى شرب السوائل بانتظام.

من جانبها، شجعت وزارة الزراعة المربين والمزارعين على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير موجة الحر، لا سيما على الدواجن والمزروعات، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي الجزائر المجاورة، تسببت موجة الحر باندلاع نحو خمسين حريقا منذ مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.