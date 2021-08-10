السعودية للمواطنين والمقيمين علي اراضيها كيف تقوم بفتح حساب جاري فى بنك الراجحى 1443 اون لاين

من الأمور المهمة التى تشغل الكثير من سكان المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين او الوافدين وذلك لغرض استعمال حساب بنك الراجحى فى الخدمات المالية أيضا المصرفية وذلك للاستفادة من العروض والمنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية التى توجد فى مصرف الراجحي ، وبنك الراجحي يعتبر من أهم وأكبر البنوك الحكومية التي يتم اعتمادها من مؤسسة النقد العربي ويتم اتباعها للأحكام واللوائح الخاصة بالشريعة الإسلامية ، حيث انة يتم تميزي بالعيد من الخصائص التى يتم توفيرها للعملاء وذلك من أجل الراحة والأمان والتعامل الجيد مع البنك ، ويضيف ايضا انه يعمل توفير الخدمات بأعلى تقنية التى يتم استفادتها منها الكترونيا عن طريق بنك الراجحي مباشر او الراجحى اونلاين ، حيث انه يوجد مجموعة من الخبراء ليقدموا المساعدة وايضا الرد على جميع الاستفسارات فى اى شئ .

من خلال موقعنا موقع ثقفنى نقدم لكافة متابعينا شروط فتح جارى حساب بنك الراجحى اونلاين وهى كالاتى :

أن يمتلك العميل بطاقة هوية وطنية او ان تكون الاقامة لجميع الوافدين سارية الصلاحية .

لا يقل العمر عن 18 سنة .

أن يكون المتقدم إقامته داخل السعودية وليس موجود بالخارج .

يتم تعبئة نموذج طلب فتح حساب جارى مصرف الراجحى ويحتوي النموذج على كافة البيانات المطلوبة بالاضافة الى التاكد من ان المعلومات لا يكون بها أى أخطاء وذلك مثل العنوان الوطنى وصحة رقم الهاتف والبريد الالكتروني (معلومات التواصل ).

على المتقدم أن يقوم بتحديد الفراغ الذى يرغب فى فتح الحساب بة ويجب أن يكون قريبا منه .

على الشخص المتقدم يجب ان يتم تسجيله فى منصة ابشر ويتم توثيقه .

ويجب ان يكون الشخص لا يكون مشغلا باحدى المناصب السياسية ولا يكون احد من اقاربه من الدرجة الأولى .

يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم تقرير يثبت فيه انه بكامل القوى الفكرية والعقلية .

يجب أن تتم الموافقة على الأحكام والشروط .

اولا يجب الدخول على موقع الراجحى الخاص بة ونوضح لمتابعينا كيفية فتح جارى حساب فى بنك الراجحى 1443 وهى كالاتى :