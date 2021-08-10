الحكومة الإثيوبية تلغى وقف إطلاق النار.. وتعلن مواجهة جبهة تيجراى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الإثيوبية كانت قد حذّرت، الجمعة، أنها قد تنشر "قدراتها الدفاعية الكاملة" بعد التقدم الذى أحرزه متمردو تيجراى فى المناطق المجاورة وخصوصا فى أمهرة.

كما حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية، من أن توغل قوات تيجراى فى إقليمى أمهرة وعفار فى الأسابيع الأخيرة "يختبر صبر الحكومة الفيدرالية، ويدفعها إلى تغيير توجهها الدفاعى الذى اتخذته من أجل إطلاق النار الإنسانى المعلن من جانب واحد".