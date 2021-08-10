جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الإثيوبية كانت قد حذّرت، الجمعة، أنها قد تنشر "قدراتها الدفاعية الكاملة" بعد التقدم الذى أحرزه متمردو تيجراى فى المناطق المجاورة وخصوصا فى أمهرة.
كما حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية، من أن توغل قوات تيجراى فى إقليمى أمهرة وعفار فى الأسابيع الأخيرة "يختبر صبر الحكومة الفيدرالية، ويدفعها إلى تغيير توجهها الدفاعى الذى اتخذته من أجل إطلاق النار الإنسانى المعلن من جانب واحد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الإثيوبية تلغى وقف إطلاق النار.. وتعلن مواجهة جبهة تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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