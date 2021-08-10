البرهان : مصممون على تنفيذ وتحقيق السلام فى السودان وحمايته

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته خلال احتفالية تنصيب منى أركو مناوى حاكما لاقليم دارفور، فى مدينة الفاشر فى شمال دارفور اليوم الثلاثاء، حيا اللاجئين والنازحين، داعيا إلى التعاطف مع معاناتهم، واسترداد كرامتهم.
وأضاف: "عهدنا معكم أن نكون سندا لكل من يريد السلام وأن نحمى السلام بدمائنا"، مشددا على الحرص على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام فى السودان، وكل بنوده.
وأوضح أنه سيتم البدء غدا فى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتشكيل القوات المشتركة، لافتا إلى ضرورة تأسيس دولة المواطنة والعدالة والتنمية.
وأكد أنه سيدعم السلام لبناء السودان، داعيا رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" عبد العزيز الحلو إلى الانضمام للسلام.
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