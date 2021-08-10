هل يمتلك الكاظمى الصلاحية لتنفيذ اتفاقية الشام الجديد؟ محلل يجيب

جدة - نرمين السيد - ويأتى على رأس هذه النتائج إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية فى العراق بنهاية العام الحالى، ولكن ذلك لا يتضمن أو يشير إلى انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل، فالعراق بحسب تصريح أحد المسؤولين فى البيت الأبيض، ما زال بحاجة التواجد الأمريكى لأهداف غير قتالية، منها: مواصلة تدريب الجيش العراقى، والدعم اللوجستى والاستخباراتى، والعمليات الاستشارية، يضيف المسؤول الأمريكى: "العراقيون يطالبون.. ونحن موافقون".



وأوضح إسميك، أن خلاصة اجتماع بايدن – الكاظمى، كانت فى الإعلان عن موعد انسحاب القوات الأمريكية وإنهاء مهامها القتالية بشكل رسمى، مع أن هذا هو الحال اليوم على الأرض بشكل فعلى، فعدد القوات الأمريكية البالغ 2500 جندى يكاد لا يقوم إلا بالمهام غير القتالية التى يؤكد المسؤولون العراقيون على استمرار حاجتهم إليها حتى بعد الانسحاب الأمريكى المزمع مع نهاية العام.



وذكر أن هناك ثمة نقطة واحدة سيبقى التخمين عليها فى المشهد العراقى حتى نهاية العام، وهو موعد الانسحاب الأمريكى المزمع، وهل إنهاء العمليات القتالية ما زال بعيداً بالمقارنة مع ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، فهل سيكون تنفيذ إعلان الولايات المتحدة هذا مشروطاً بتقييمها لنتائج هذه الانتخابات، أم أن إدارة بايدن ترغب حقاً بالانسحاب من العراق تحت أى ظرف؟ أعتقد أنه من الصعب التكهن بالإجابة على هذا السؤال.



تابع؛ أنه من الضرورى بداية الاعتراف بأن أمريكا تواجه منذ سنوات معضلة حقيقية فى التعامل مع رئيس مجلس الوزراء فى العراق، ويمكن، تتبع ذلك منذ تسلم أياد علاوى هذا المنصب عام 2004 مروراً بالجعفرى والمالكى، ثم العبادى ثم عادل عبد المهدى.. وصولا لمصطفى الكاظمى اليوم، وذلك نظراً للتجاذبات والضغوطات التى يُعانى منها المنصب بحد ذاته.

وبغض النظر عن الشخص الذى يشغله. تتمثل إشكالية هذه الضغوطات فى الشد والجذب، أو التنافر، بين تطلعات أمريكا التى احتلت العراق وحاولت العمل على تأسيس عراق جديد ديمقراطى تتمتع جميع فئاته بالحرية والحياة الكريمة، وبين الرغبة الإيرانية فى جعل العراق منطقة نفوذ تابعة لها عبر التكتلات السياسية وبعض التنظيمات العسكرية العراقية الموالية لها. ولذلك يسعى كل من الفريقين (أمريكا وإيران) وبشكل حثيث لكسب أو استمالة رئيس الوزراء العراقى لصالحه، سراً أو علانية، الأمر الذى عطّل بشكل كبير صلاحيات هذا المنصب وقيّد صاحبه حتى تحول إلى موقع لإعلان الوعود دون تنفيذها، واتخاذ القرارات دون تطبيقها، فصار مجرد واجهة شكلية بلا أى مضمون عملى وفعّال.



والسؤال المهم كيف تتعين أبعاد هذه المعضلة فى ما يحاول أن يقوم به السيد الكاظمى اليوم؟

وفى الحقيقة، لم يحصل أى رئيس وزراء عراقى سابق، منذ الغزو الأمريكى للبلاد 2003 على الدعم والدفع إلى الأمام كالذى يناله مصطفى الكاظمى، سواء من الولايات المتحدة نفسها أو من أوروبا أو من الدول العربية، فالكل يريد عراقاً قوياً ومتمكناً بذاته وبسيادته، لكن هل هذه هى الطريقة المناسبة لإدارة الملف العراقى، وهو أحد أعقد الملفات وأكثرها غموضاً، ليس على المستوى الإقليمى فحسب، بل والعالمى أيضاً! وهل الدعم الكبير للكاظمى لإظهاره بمظهر رجل العراق الأقوى سيؤتى النتائج التى ستخرج العراق من المآزق الجيواستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها لنحو عقدين من الزمن؟.



منذ نحو 14 شهراً وصل مصطفى الكاظمى إلى السلطة، بعد أن أطاح الحراك الاحتجاجى الشعبى بالحكومة السابقة، وفشلت المحاولات المتعاقبة لتأسيس حكومة جديدة.

ولقد بدا واضحاً فى حينها أن الكاظمى قد ورث دولة فى خضم أزمات سياسية واقتصادية خانقة وعويصة، وحاول منذ توليه رئاسة وزراء العراق أن يكون صديق الجميع، أو على الأقل أن يبدو كذلك، فمنذ تعيينه فى أيار/مايو 2020، اعتبره البعض مؤيداً للمتظاهرين والمحتجين، رغم حقيقة أنه قد عُيِّن من قبل الفصائل السياسية التى يرفضها هؤلاء المحتجون العراقيون أنفسهم. غير أن مكمن قوته جاء من كونه ليس سياسياً، فقد توجهت الأنظار إليه كرئيس للمخابرات، وله علاقة طيبة مع الولايات المتحدة، لكنه ليس مقرباً منها لدرجة تثير قلق الإيرانيين.

إلا أن نقطة قوته هذه سرعان ما استحالت لنقطة ضعف، إذ اضطره افتقاره إلى شبكته السياسية الخاصة إلى السير بين "سماسرة السلطة" العراقيين على حبل مشدود دائماً وإلى أقصاه، يُخشى انقطاعه ولا تُرجى مرونته.

ورغم الجهود التى بذلها كى يحافظ على "صداقة الجميع"، فإن تاريخ السياسات أثبت أن من يحاول استرضاء الكل سيعجز عن تحقيق ما هو مطلوب منه، وسيكسب فى الغالب عداوة الجميع!



إعادة العراق إلى مسار الاستقرار..

هذا هو الشعار أو الهدف الذى رفعه الكاظمى منذ استلامه السلطة، ربما تكون مدة عام واحد قليلة للحديث عن إنجازاته وإخفاقاته، خاصة فى بلد كالعراق الذى تمتاز ملفاته وقضاياه بالتعقيد الشديد، لكن لا بد من التوقف لحظة والنظر فى كيفية تعاطى الكاظمى مع أبرز ملفين فى البلاد، وأكثرهما حساسية وتوتراً: الاحتجاجات الشعبية، المرتبطة بدورها بالانتخابات العراقية المزمع إجراؤها فى تشرين الأول/أكتوبر القادم؛ والقوات الموالية لإيران والتى تزداد نفوذاً يوماً بعد يوم على الأراضى العراقية.



مع وصوله لرئاسة الوزراء، أطلق الكاظمى سراح عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم سابقاً، ووعد "بمحاسبة من يسفك دماء العراقيين"، وما زال يحاول الحفاظ على توازن صعب بين استرضاء المحتجين المطالبين باحتواء القوات الموالية لإيران وإيقاف تمددها فى البلاد من جهة، وبين عدم خسارته دعم الفصائل فى مجلس النواب العراقى من جهة ثانية.

قد يكون إرضاء هذين الطرفين هو أوضح مثال للتعريف بالمهمة المستحيلة التى حملها الرجل على عاتقه.

كما أن حكومته ما زالت هشة فى الحقيقة، خاصة وأن مسألة الفساد الذى تحدث الكاظمى عن محاربته بقوة فى بداية استلامه للحكومة، لا تزال تشكل واحدة من أكبر مشكلات العراق، ناهيك عن الهيمنة المستمرة للفصائل السياسية التقليدية، وأنشطة القوات الموالية لإيران، إذ تشكل هذه كلها أغلالاً تقيد أى محاولة لتلبية مطالب المحتجين.

وإذا كانت جائحة فيروس كورونا قد حدّت من زخم الاحتجاجات وقوتها، إلا أن أسبابها الجذرية ما تزال بلا علاج، وعليه فما زال تصاعد الحراك متوقعاً فى أى وقت.



تشترك الولايات المتحدة مع السيد الكاظمى فى هدف رئيس يحفظ مصلحة الطرفين، هو منع العراق من أن يصبح الحامية الأمامية لـ "إمبراطورية إيران الإقليمية"، والتى من شأنها أن تهدد حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة وتجعل اندلاع حرب أوسع فيها قاب قوسين أو أدنى. كذلك يدرك الأمريكيون، وإدارة بايدن بالذات –لما لها من باع فى التعامل مع ملف العراق– مدى السرعة التى يمكن للأصوليين أن يملؤوا خلالها أى فراغ فى السلطة، فقد عاين الجميع استيلاء تنظيم "داعش" على أجزاء من العراق بعد انسحاب الرئيس باراك أوباما عام 2011.

والسؤال هنا: ما الذى تفعله الولايات المتحدة حيال ذلك كله؟



استقبل الرئيس السابق "الجمهورى" دونالد ترامب الكاظمى، واليوم وبعد أقل من عام استضافه مجدداً الرئيس "الديمقراطى" جو بايدن فى البيت الأبيض، الأمر الذى لا يمكن فهمه إلا بمثابة استمرار للدعم الأمريكى القوى لرئيس الحكومة العراقى.

غير أن المشكلة تكمن فى أن الولايات المتحدة، والتى هى أقوى لاعب خارجى فى المنطقة، تريد الخروج من العراق، ولذلك وضع الكاظمى على رأس أولوياته من الزيارة إقناع الولايات المتحدة بعدم تعريض العراق لمصير مماثل لأفغانستان فى الوقت الحاضر، وهذا ما أعلن عنه نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان العراقى ظافر العانى قائلاً: "إن انسحاب القوات الأمريكية سيجعل العراق رسمياً تحت سيطرة المليشيات، ويحولها إلى أفغانستان ثانية"، لأن نتائجه ستتجاوز بكارثيتها ما يحدث اليوم فى أفغانستان التى تنسحب القوات الأمريكية منها لينمو ويتمدد نفوذ طالبان.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يميل الرأى السائد داخل إدارة بايدن، وخاصة داخل أروقة وزارة الدفاع، إلى اعتبار العراق منطقة حيوية للمصالح الأمريكية المستقبلية، وأن أى انسحاب متسرع سيكون بمثابة كارثة على العلاقات الأمريكية مع حلفائها العراقيين والإقليميين على حد سواء. كما تعتبر هذه الأوساط أن الانسحاب سيظهر الغلبة للقوات الموالية لإيران فى كل من سوريا والعراق، لكنَّ «الوضع الحالى غير مقبول للإدارة الأمريكية التى تنتظر عرض الكاظمى للإجراءات التى يمكنه اتخاذها لوقف الهجمات التى تمس القواعد والمصالح الأمريكية فى العراق».

وهنا مكمن المشكلة، فأى إجراءات تلك التى يستطيع الكاظمى اتخاذها وهو المعتمد منذ البداية على الدعم الأمريكى، كما أنه ما زال إلى اليوم يتحرك من موقعه بصعوبة بالغة فى حقل من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية، اسمه العراق؟



شريك ضعيف يحد من خيارات واشنطن

فى أسبوع واحد فقط، وقبل زيارة الكاظمى مباشرة، شُنَّت ست هجمات ضد قوات وأفراد أمريكيين فى العراق وسوريا، بما فى ذلك هجومان استهدفا قاعدة عين الأسد الجوية، وأصيب عنصران أمريكيان بجروح، واستهدفت هجمات أخرى، بطائرات مسيرة وصواريخ، مطار أربيل ومقر التحالف فى بغداد وقاعدة أمريكية فى شرق سوريا والمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

جاء هذا التصعيد فى أعقاب الضربة الأمريكية الشهر الماضى على الحدود العراقية السورية ضد قوات عراقية موالية لإيران، والتى كان هدفها ردع المزيد من الحوادث بعد خمس هجمات سابقة على القوات الأمريكية داخل العراق!

لذلك فإن إدارة بايدن، التى تريد ردعاً محدوداً دون أن تقع فى "دوامة العنف" مع القوات والفصائل الموالية لإيران، تجد نفسها اليوم متروكة أمام خيارات محدودة نتيجة زيادة الهجمات ضد قواتها ومصالحها فى العراق وسوريا، وتطلب ضمانات من رئيس وزراء هى ضمانه بالأساس.



بالمقابل يرى عراقيون كثيرون أن زيارة الكاظمى لواشنطن لم تكن سوى جزءاً من "الرقصة" المعتادة بين الولايات المتحدة وإيران فى تنافسهما على النفوذ فى العراق، حيث ترفع أمريكا من خلاله استقبال الكاظمى أسهمه وتزيد من رأسماله الشخصى، وهو الذى يمثل بنظرها "أهون الشرور"، ومن المفيد لها إعادة ترتيب الأوراق كى يبقى الكاظمى فى موقعه، على أمل ألا يختار العراقيون فى الانتخابات القادمة زعيماً من قوات الحشد الشعبى أو حلفائه ، أى حلفاء إيران، السياسيين، أو من "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر.

وترى أن هذا يكفى للحد من تهديد العراق لشركاء الولايات المتحدة، ويسمح بتشكيل البيئة السياسية العراقية بطريقة تخفف من التداعيات المحلية للتنافس مع إيران فى العراق والمنطقة. ولذلك فإن أمريكا هى الأخرى تسير على حبل مشدود بين حماية قواتها والحد من الأخطار التى تتعرض لها هذه القوات (وبالتالى الهيبة الأمريكية بالعموم) من طرف، وبين تحقيق مصالحها وتأمين مصالح حلفائها فى المنطقة من الطرف الآخر، لكنها من حيث تدرى أو لا تدرى تدفع بالكاظمى نفسه، لأن يكون، وكما يرى كثير من العراقيين، رجل إيران لا العراق.



الصفقة الكبرى.. مع إيران؟

يريد الكاظمى حواراً مباشراً مع إيران.. وكل المؤشرات الحالية توحى برغبته هذه، إذ يحاول رئيس الوزراء أن يؤكد دائماً على أن دوامة الانحدار الكبيرة فى العراق لن تتوقف إلا بصفقة كبرى، ليست مع العرب أو مع أوروبا والناتو أو الولايات المتحدة، بل مع إيران ذاتها.

والمشكلة هنا أن التصرفات الغربية تدفع بهذا الاتجاه وكأن هنالك تسليماً غربياً بأن العراق عمق استراتيجى لإيران، ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع فيه دون موافقة طهران، خاصة وقد بلغت من القوة والسطوة فى المنطقة حداً لم يعد معه إرغامها على شيءٍ ممكناً!



حتى فى حال عقد الصفقة، لا يبدو أن الأمور ستسير ضمن السيناريو المتفائل بالنسبة للكاظمى، فقد فشل رؤساء الوزراء العراقيون المتعاقبون فى إعادة التوازن إلى العلاقة الثنائية التى ترجح كفتها دائماً لصالح طهران، ويرجع ذلك بجزئه الأكبر إلى عدم فهم كيفية تشكيل السياسة الخارجية فى إيران، وليس الكاظمى بحال أفضل ممن سبقه فى هذه النقطة، فقد حاول بشكل عام العمل مع مكتب الرئيس الإيرانى، أو مع وكالات حكومية أخرى، متجاهلاً حقيقة أن هذه الكيانات ليست إلا جزءاً صغيراً من نظام طهران الذى يديره فى الواقع الحرس الثورى، والذى بدوره يسيطر على الفصائل المسلحة التى تعمل بالوكالة، والمسؤولة عن شن الهجمات على المنشآت الأمريكية والكيانات السياسية المناوئة لإيران.



حتى فى هذا الخيار، لا يمكن التعويل على الكاظمى وحده، بل يجب أن تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية أيضاً وفى مقدمتها السعودية التى بدأت مفاوضات مع إيران فى العراق نفسه، وربما مصر والأردن اللتان تحاولان التحالف اقتصادياً مع العراق ولكنه تحالف لم يتجاوز الاتفاق الشكلى المدعّم بالتوقيعات والأوراق فقط، دون أى آثار فعلية على الأرض، وذلك بسبب صعوبات لم يستطع الكاظمى تجاوزها حتى الآن، وفى الحقيقة فلقد تأخرت الدول العربية، وترددت أيضاً، فى مد يد العون والمساعدة للعراق، وتركته فريسة لإيران، وقد آن الأوان وحانت الفرصة لتغيير هذا الواقع.

وبالنتيجة، يظهر مصطفى الكاظمى اليوم وكأنه أقوى رئيس وزراء يمكن للعراق الحصول عليه، لكن لا يمكن هنا إلا التأكيد على أن الرجل يمتلك من القوة بقدر ما يُمنح له، ومع أنه قد حصل على دعم دولى واسع غير مسبوق لم يتلقه أى مسؤول عراقى منذ 2003، ابتداء من واشنطن مروراً بالعواصم العربية وطهران إلى الفاتيكان وبروكسل، لكن ميزانه ما زال عاجزاً لجهة استثمار هذا الدعم وتوظيفه لتحقيق إنجازات تذكر على مستوى البلاد، ومع ذلك فهو لن يتوانى عن تسخير هذا الدعم لتحصيل مكاسب سياسية على مستوى الداخل العراقى استعداداً للانتخابات المقبلة، وزيارته إلى واشنطن قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة فى العراق، ترفع سقف احتمالات فوزه بولاية جديدة، غير أن الإدارة الأمريكية تُدرك جيداً أن الرهان على الكاظمى رهان خاسر، ولكن "مكرهٌ أخاك لا بطل" لأنه أفضل الموجود.

وأظن أن حالة الكاظمى اليوم تشبه حالة حيدر العبادى الذى فُتحت له أبواب الدعم العربى والغربى، وحتى التركى، ولكن سرعان ما أدى دخول إيران وحلفائها من الفصائل العسكرية على خط رئاسة الحكومة العراقية، إلى قلب الأمور رأساً على عقب، فأصبح حليف الأمس مرفوضا اليوم. وهذا ما أتوقع أن يتكرر مع السيد الكاظمى، لذلك ألم يكن تقديم "الهدايا المجانية" له من الجانب الأمريكى مجازفة دبلوماسية واستعجالاً فى غير مكانه سيسيء لسياسة واشنطن تجاه العراق ويعرضها للحرج؟!



من جهة أخرى.. ينبغى إدراك أن كل إنجاز سيتحقق فى العراق، خلال المتبقى من ولاية الكاظمى هذه، أو إذا ما تحصل على ولاية ثانية، سيحسب له دون الإشارة إلى مستويات الدعم الهائلة التى يحصل عليها، كما سيتم تبرير كل إخفاق قد يتسبب به، ربما يكون هذا الوضع مقبولاً بالنسبة لأطراف كثيرة مؤثرة فى الشأن العراقى، أما بالنسبة للعراق والعراقيين فالكاظمى بلا شك لا يعول عليه.

وما يحتاجه العراق حقاً هو رئيس حكومة قوى بالأساس، قادر على حشد دعم داخلى مؤثر، ودعم إقليمى عربى، ودولى غربى أكثر فاعلية، والأهم من ذلك والشرط اللازم له، أن يكون رجل سياسية متمكن من رؤاه الأستراتيجية، ومنفتح على التعلم من التجارب السابقة، ومدفوع بالتفكير فى مصلحة البلاد والعمل لأجلها، ولو كلفه ذلك انتزاع مفاتيح القوة انتزاعاً من الفواعل الكثيرة الموجودة على الساحة العراقية.

ربما أنا من داعمى الكاظمى بمعنى ما، ومن منطلق عملى بحت، إذ يُحسب للرجل صدق المحاولة والجديه فى الاتصال بالجميع، والتهدئة مع كل الأطراف. ومع ذلك فلست هنا لأقع فى فخ المغالاة فى تقدير عمل الكاظمى وسياساته، أو أصل فى دعمه حداً يجانب الصواب، وهذا ما رأيته على الأقل فى ما كتبه ديفيد أغناتيوس يوم 17 من الشهر الماضى فى الواشنطن بوست: "حكومة مصطفى الكاظمى فى العراق أمامها طريق طويل لتقطعه، لكنها على الأقل البداية".

ولكن ما أعرفه عن الشعب العراقى مما أظن أن السيد أغناتيوس لا يعرفه يجعلنى ميالاً للتخمين بأن الكاظمى لن يفلح فى الحفاظ على منصبه رئيساً للوزراء، وستكون خسارته محرجة لأمريكا والخليج ومصر والأردن، خاصة وأن الأخيرتين تحاولان دعمه بشتى الطرق، وهذا ما تخبر بها الاتفاقيات الكثيرة الموقعة مؤخراً بينهما وبين بغداد والتى عرفت بـ "الشام الجديد"، فالجميع يعلم أن مصير هذه الاتفاقيات سيكون، كما سابقاتها، حبراً على ورق، ورهين الطى فى أدراج المكاتب. ولتثبت طهران مرة بعد أخرى أنها صاحبة القرار الأخير بشأن تسمية رئيس الوزراء لبلد خاضع لسيطرتها ونفوذها، ولتستمر أيضاً فى إفشال أية اتفاقيات بين العراق وجواره العربى، فقط لأن هذه الاتفاقيات لا تصب فى مصلحتها.

وهذا بالضبط ما يجعل نجاح أى اتفاقية عربية مع العراق مشروطاً بأن تفتح الدول العربية أسواقها واقتصادها للأيرانيين أولاً.



ووفقا للتوافقات العراقية على الرئاسات الثلاث من جهة، وتغول النفوذ الإيرانى فى شأن العراق السياسى من جهة ثانية، سيبقى منصب رئيس الوزراء العراق شكلياً بلا أثر فعلى لرأيه ولا تطبيق عملى لسيادته، لأنه سيبقى مضطراً للتأرجح بين ما تتطلع إليه واشنطن فى العراق الجديد من جهة، وبين الضغط الذى تمارسه طهران عبر القوات والتيارات الموالية لها من جهة ثانية، ولذلك لن ينجح أى رئيس وزراء عراقى إلا إذا صبّ جلّ اهتمامه على إدارة هذا "التوازن" الوهمى ليبقى فى منصبه الإدارى مضموناً والسياسى من حيث الشكل فقط، ولا مناص من أن تنسحق جميع صلاحيات هذا المنصب الذى يقع بين نقيضين كبيرين هما: المطرقة الإيرانية والسندان الأمريكى. ولا يمكن لهذين النقيضين أن يجتمعا لا من الناحية الصورية ولا من الناحية العملية، فالمطرقة الإيرانية تفرض على رئيس الوزراء كسب ود الفصائل الموالية لإيران والرافضة للوجود الأمريكى، والسندان الأمريكى يطالب بكف اليد الإيرانية عن شؤون العراق الداخلية والخارجية.

فمن غير الصحيح منطقياً الجمع بين المتناقضات، بين كسب ود الفصائل العراقية الموالية لإيران والرافضة للوجود الأمريكى، وبين المطالب الأمريكية بكف اليد الإيرانية عن العراق.

ما الحل إذن؟ وهل نترك العراق بمفرده عليلاً ونهباً لإيران!



أمام هذا الاستعصاء الذى دام عدة سنوات، والذى انعكس سلباً، وما زال حتى اليوم، على أمن العراق واستقراره واقتصاده، أفلا يكون من الأفضل أن تعمل الإدارة الأمريكية، وهى على وشك الانسحاب من العراق، على تأسيس لجنة دولية/ إقليمية/ محلية برئاسة سياسى مخضرم وخبير بالمنطقة، ومشهود له من أطراف متعددة، ويكون لهذه اللجنة صلاحيات النظر فى الشأن العراقى، والتوجيه بالتفاوض مع الإيرانيين، بهدف الوصول إلى ما يضمن للعراق وحدة أراضيه وسيادته الوطنية عليها، ويضمن للشعب العراقى تضميد جراحه والبناء لأجل مستقبله، وأن يتمكن سياسيو بغداد من قيادة وطنهم بأنفسهم، ومن إقامة تحالفاتهم وتنسيق سياساتهم مع غيرهم بما يخدم مصلحة العراق أولاً؟