اليونان : استمرار حرائق الغابات بجزيرة إيفيا لليوم الثامن على التوالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية اليوم الثلاثاء، أن الحرائق التى اندلعت منذ 3 أغسطس دمرت معظم الأجزاء الشمالية للجزيرة، واستمرت تلك الحرائق التى دمرت المنازل والمتاجر وأدت إلى إخلاء عشرات القرى حتى اليوم.
ونشبت حرائق غابات أخرى فى اليونان أبرزها حرائق اندلعت فى منطقة بيلوبونيز جنوب البلاد، ولكن السلطات اليونانية ركزت مواردها لإخماد حرائق إيفيا.
وذكرت هيئة مكافحة الحرائق فى اليونان أن 873 رجل إطفاء و50 فريقًا على الأرض و229 عربة كانوا يعملون على إخماد الحريق، بما فى ذلك رجال إطفاء من أوكرانيا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وبولندا، كما قدمت 14 مروحية دعمًا جويًا بينهم مروحيتان من مصر و3 من صربيا و 2 من سويسرا.
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