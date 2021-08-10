إفريقيا تواجه موجة جفاف وحرائق غابات كبيرة بحلول عام 2050

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الهيئة، بحسب "سبوتنيك" : "يقدم التقرير تقديرات جديدة لاحتمالات التغلب على ارتفاع دراجات الحرارة فى العالم بـ1.5 درجة مئوية فى العقود القادمة، ويخلص إلى أنه ما لم يكن هناك انخفاض فورى وسريع وواسع النطاق فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فإن التأثير على الكوكب سيكون حتميا".

ويضيف البيان: "سيتطلب استقرار المناخ انخفاضا سريعًا ومستدامًا فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتى يمكن أن تكون لها فوائد لكل من الصحة العامة والبيئة العالمية".

وأكد الخبراء أن التغييرات المناخية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية، كما يتضح من زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية الثانية، ومع ذلك، يرى الخبراء أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات للحد من العديد من المخاطر.