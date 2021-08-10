رئيس الحكومة الإثيوبية يحض مواطنيه على الانضمام للجيش وسط الحرب الجارية

جدة - نرمين السيد - وقال العربية، إن الحكومة الإثيوبية ألغت قرارها السابق بوقف إطلاق النار فى إقليم تيجراى، وأمرت الجيش بالتحرك للاشتباك مع قوات جبهة تحرير تيجراى التى أسرت الألاف من الجيش الإثيوبى خلال الفترة الماضية، ما يزيد من خطر الحرب الأهلية المشتعلة فى إثيوبيا منذ أشهر طويلة.

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