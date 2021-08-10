تمويلك بدون ضمانات ولا كفيل وبمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل

تمويلك بدون ضمانات ولا كفيل أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك سامبا بالمملكة ، حيث يقدم البنك هذا المنتج للمواطنين السعوديين بأقل راتب شهري ، كما يعمل البنك علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على الطلب ، بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، ويعتبر بنك سامبا من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يعمل على توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل من أجل القيام بدور ريادى في القطاع الاقتصادي السعودي.

تمويلك بدون ضمانات ولا كفيل من بنك سامبا

بنك سامبا أحد أهم البنوك بالمملكة ، حيث يقدم البنك مجموعة من العروض التمويلية المتكاملة التي تناسب جميع العملاء بالمملكة ، وقد جاء تمويل بنك سامبا الميسر بدون ضمانات ولا كفيل أحد تلك العروض التمويلية المميز المتاحة لدى البنك للمواطنين السعوديين ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بأسهل الشروط وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي الميسر المتاح لدى بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي ميسر مصمم ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يقدم البنك للمواطنين السعوديين من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة تصل حتي مليون ونصف ريال سعودي. يعمل البنك علي توفير خيارات للسداد عديدة ومتنوعة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، حيث يمكن للعميل تقسيط مبلغ بأقساط مجدولة حتي 60 شهر. يتميز تمويل بنك سامبا الميسر بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يقدم البنك موافقة فورية علي الطلب. يوفر بنك سامبا إمكانية شراء المديونية. يقدم البنك من خلال هذا التمويل تأمين تكافلي مجاني ، كما يعمل البنك علي إسقاط الأقساط المتبقية وذلك في حالة وفاة العميل أو العجز الكلي لا قدر الله. يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم.

يمكن للعملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي بنك سامبا ، التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وخلال 3 أيام يقوم البنك بالرد على العميل.

يمكن للعميل الراغب في الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كفيل ولا ضمانات الاتصال على الرقم المجاني 8001241010.

كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدى بنك سامبا ، من خلال زيارة أحد فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل بدون كفيل ولا ضمانات من بنك سامبا