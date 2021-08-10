السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين فى الحرم

جدة - نرمين السيد - توافدت أعداد كبيرة من المعتمرين على المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، من داخل السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر، على 8 فترات تشغيلية يوميًا.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه تم إصدار التصاريح لأداء العمرة من خلال تطبيقى "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

وبحسب الوكالة، عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مع الجهات المعنية على تيسير عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكى عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدى، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التى يؤدون فيها الصلوات.

ومن جانبه، أكد مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين، سعد بن محمد المحيميد، أنه تم الاستعداد المبكر من خلال تهيئة أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين.

ونوه المحيميد إلى استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، حيث سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، مشيرًا إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية.

وكشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، هانى العميرى، أمس الإثنين، عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم إلى مليونى معتمر شهريًا، بما سيساهم بشكل كبير فى انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء فى الفنادق.