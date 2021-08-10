تقسيط بدون موافقة الكفيل لمدة 5 سنوات لجميع العملاء لدى شركة اليسر للتمويل

تقسيط بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية فذلك عن طريق الحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من الخصائص التمويلية المتعددة التي تخدم كل العملاء سواء كان سعودي أو غير سعودي الجنسية ومقيم في المملكة ويصل فترة سداد التمويل الشخصي إلى خمس سنوات ولكن يحتاج التمويل بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل شركة اليسر ومنها فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي وفترة عمل ستة أشهر للمقيم في السعودية وكذلك التمويل يمتاز بالجدولة المريحة للعملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل سعودي حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي بموافقة الشركة وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعرف باسم ساما السعودي داخل المملكة العربية السعودية.

أهم المميزات التمويلية المقدمة من شركة اليسر للتمويل في السعودية

تمنح شركة اليسر للتقسيط العديد من المزايا التمويلية المتعددة ويصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية لذلك سوف نوضح للجميع سواء كان مواطن سعودي أو مقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية كافة المزايا والخصائص التمويلية لدى شركة اليسر الآن :

يمتاز التمويل بالجدولة المريحة لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

تمويل شخصي نقدي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل.

تمويل مطابقاً مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في السعودية عبر شركة اليسر للتمويل.

موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية يحتاج كذلك أن يكون العميل عمره من 21 عام حتى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام.

مدة العمل كذلك التي تطلبها شركة اليسر للتمويل في أراضيها الآن ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية وتطلب الشركة ستة أشهر من المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

تحتاج إيضاً شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال للسعودي ويبدأ من 6000 ريال للمقيم من الجنسيات المختلفة داخل أراضي المملكة.

الشروط والمتطلبات عند طلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل