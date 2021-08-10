تردد قناة SSC الرياضية | تردد اس اس سي القنوات التي تنقل الدوري السعودي حصرياً

التردد الجديد قناة SSC الرياضية الجديدة وهى القنوات التي تذيع مباريات الدوري السعودي وكافة البطولات الرياضية السعودية حصرياً على قنوات اس اس سي وتم الإعلان عن انطلاق قناة SSC الرياضية وتوقيع العقود معها لنقل مباريات الدوري السعودي والبطولات المختلفة حصرياً لمدة موسم واحد قابل للتجديد ويتم نقل المباريات بالتعاون مع تطبيق شاهد المملوك لمجوعة قنوات MBC والتي تقدم الرعاية لقناة اس اس سي التي تذيع لقاءات الدوري السعودي.

تردد قناة SSC الرياضية الجديدة

انطلاقة قناة اس أس سي الرياضية طانت ملفتة للأنظار وحققت نجاح كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة فى فترة انطلاق قصيرة جعلها محط اهتمام كثير من متابعي القنوات الرياضية فى السعودية والمنطق العربية وأصبحت نسب مشاهدة قناة SSC الرياضية مرتفعة بالنسبة قناة ناشئة واصبح الجميع يبحث عن تردد قناة SSC والذي سوف نقدمه لكم سواء كان تردد SSC على نايل سات أو تردد قناة SSC الرياضية على عرب سات:

تردد قناة SSC ” تردد قناة السعودية الرياضية الأولي 1″ تردد 12284 ثم استقطاب القمر عمودي وكذلك القمر الصناعي ” نايل سات”.

تردد قناة السعودية الرياضية 2 تردد 12149 ثم الاستقطاب عمودي. وأيضاً القمر الصناعي نالي سات.

تردد القناة السعودية الرياضية الثالثة 3 تردد 12149 ثم الاستقطاب افقي. ولكن القمر الصناعي هيل سات وبدر سات.

تردد قناة SSC على عربسات التردد 14418 كذلك معدل الترميز 27500. 4/3. عربسات 23 شرق بدرسات.



موعد بداية مباريات الدوري السعودي موسم 2021 2022

مع بداية موعد انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم والذي اصبح جاذب للمشاهدين من كافة الدول العربية والأسيوية بسبب سوق الانتقالات الرهيب والانتدابات القوية للندية السعودية للاعبين من الفئة الأولي من كافة الدوريات الأوربية وبأرقام انتقالات قوية لم تشهدها المنطقة العربية نهائياً وأسماء لاعبين كبار يخطفون الأضواء لذا تقرر بدء الموسم الجديد من الدوري السعودي بداية من يوم 13 أغسطس 2021 والمباراة الأولي فى الدوري السعود ستكون بين فريقي الاتحاد والفيحاء يذكر أن بطل النسخة الماضية من دوي كأس الأمير محمد بن سلمان كان الهلال السعودي والوصيف كان الأهلي وتم حسم الدوري فى الأسابيع الأخيرة من المسابقة بعد منافسة شرسة بين العملاقين الهلال والأهلي.