الرئيس التونسى يعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وقدم سعيد تعازيه الخالصة لنظيره الجزائرى، عبد المجيد تبون، خلال مكالمة هاتفية، مؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة. وبدوره شكر الرئيس الجزائرى، نظيره التونسى على مشاعره النبيلة ووقوف الشقيقة تونس دوما إلى جنب الجزائر.

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