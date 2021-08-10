الحرس الوطنى التونسى: إنقاذ 72 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الحكومية فى تونس أعلنت قبل أسبوع، عن إحباط 86 محاولة هجرة غير شرعية منذ 25 يوليو الماضى، فى تأكيد عملى وطمأنة للاتحاد الأوروبى على قدرة تونس فيما يتعلق بوقف أى أنشطة لتدفق الهجرة غير الشرعية.

وكان راشد الغنوشى، زعيم حزب حركة النهضة الإخوانى ورئيس البرلمان المجمد فى تونس، هدد إيطاليا ودول أوروبا بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأيام المقبلة، بعد إسقاط حكومة الإخوان وبرلمانهم.

فيما رد عليه السفير التونسى لدى إيطاليا، أول أمس الأحد، مؤكدًا قدرة السلطات التونسية على التصدى لأى أنشطة غير مشروعة أو أى محاولات هجرة غير شرعية.