الأمم المتحدة: طالبان ترتكب جرائم حرب فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، على وقف هجوم طالبان ضد المدن الأفغانية، قائلةً إن مكتبها تلقى تقارير عن ارتكاب جرائم حرب محتملة.





وفى بيان لها، قالت باشليه: "على طالبان وقف عملياتها العسكرية فى المدن، ما لم تعد جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى تسوية سلمية، فإن الوضع الفظيع أساسًا عند الكثير من الأفغان سيصبح أسوأ بكثير".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت باشيله، أن استيلاء طالبان على مدن وأقاليم "أشاع الخوف والرهبة بين السكان"، محذرة من تسبب نشر الميليشيات الموالية للحكومة التى حُشدت ضد طالبان، المدنيين أيضًا للخطر.

وقالت: "نعلم أن حرب المدن تؤدى إلى مقتل عشرات المدنيين. رأينا ذلك عدة مرات من قبل".

وتابعت: "قُتل 183 مدنيًا وجرح 1181 بينهم أطفال فى أفغانستان منذ 9 يوليو، فى أربع مدن فقط، هى: (لشكركاه، وقندهار، وهرات، وقندوز)"، مضيفةً أنها الخسائر المدنية التى تمكنت الأمم المتحدة من توثيقها.

وقالت إن "الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير".

وأضافت باشليه أن مكتبها يتلقى تقارير عن "إعدامات بإجراءات موجزة وهجمات ضد مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وأفراد عائلاتهم، واستخدام القوة العسكرية، وتدمير منازل ومدارس، وعيادات، وزرع أعداد كبيرة من العبوات الناسفة".

وتابعت باشليه: "توجيه الهجمات ضد المدنيين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنسانى الدولى، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب"، قائلة: "يجب محاسبة مرتكبى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى".

وأوضحت ان الأمم المتحدة تتلقى تقارير "مقلقة للغاية" عن قتل طالبان عناصر من قوات الأمن الأفغانية خارج الخدمة، حتى بعد استسلامهم، داعية كل الدول إلى استخدام نفوذها لإنهاء القتال وإحياء عملية السلام.