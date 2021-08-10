ميسي يصل باريس لإنهاء انتقاله إلى سان جرمان

احتفل باريس سان جرمان، الثلاثاء، بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله الى النادي الباريسي.
وبدأ نادي العاصمة مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.
وهبط طائرة ميسي الخاصة مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.
واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت "ميسي ميسي "للترحيب باللاعب الأرجنتيني.
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