مصرع وإصابة 21 بانقلاب قارب جنوب الصين
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بعد انقلاب قارب قبالة سواحل مدينة بيهاي بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم بجنوب الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) اليوم أن الحادث وقع في المنطقة البحرية بحي تيهشانقانغ في بيهاي عندما كان القارب وعلى متنه 61 شخصا عائدا من رحلة صيد.
وتم إنقاذ جميع الذين سقطوا في المياه، وجرى واحتجاز مالك القارب، الذي كان أيضا على متنه، من قبل سلطات الأمن العام المحلية
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