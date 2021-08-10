هنا طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور أستعداداً للعام الدراسي الجديد وزارة التعليم تحدد المقابل

طريقة التسجيل في النقل المدرسي من أهم الموضوعات التي تشغل بال أولياء أمور التلاميذ في الفترة القادمة، فالنقل المدرسي من الأمور الهامة التي تشغل بال الأسر في المملكة، وترغب في توفير وسيلة أمنه لتوصيل أـبنائهم من المنزل إلي مقار المدرسة بأمان، وتعمل وزارة التعليم في المملكة على التعاقد مع شركات النقل لتوفير عدد كافي من الباصات، التي يتحقق بها شرط الأمان لتوفيرها مدعمة للطلاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي تأمل فيه الوزارة أن يكون حضورياً، خاصة للمرحلة المتوسطة والثانوية والتي بهما أعلى نسبة من التحصين بين الطلاب تخطت أل 70% حتى الآن.

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور على النظام.

ورمز التحقق الظاهر أمامنا في الشاشة.

ثم الضغط على مربع تسجيل الدخول.

ستظهر صفحة حساب ولي الأمر أضغط منها على طلاب النقل المدرسي للعام القادم.

أضغط على طلب نقل ثم أضغط الموافقة على الشروط والأحكام.

قم بتسجيل البيانات الشخصية للطالب.

أضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد وأحتفظ برقم فاتورة السداد.

انتظر نتيجة فحص الطلب من خلال اللجان المختصة وسوف ترسل لك النتيجة على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443ما هي معاير المفاضلة في النقل المدرسي بين الطلاب

تدعم الحكومة السعودية عملية النقل المدرسي حيث لا يتكفل الطالب سوى بمبلغ 200 ريال سعودي في العام فقط، لذا تقوم الجهات المعنية بفحص طلبات النقل المدرسي، وتعتمد الطلبات للطلاب الأشد احتياجاً والبعد عن المدرسة وبعض المعايير التي وضعتها الوزارة للطلاب للاستفادة من تلك الخدمة المدعمة.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي للعام الجديد

تعمل وزارة التعليم في المملكة على رقمنة وميكنة كل مدخلات وخدمات التعليم، لذا تقوم بإصدار بطاقات الصعود للحافلة لمن تنطبق عليهم الشروط، والذي يتم الحصول عليها عبر نظام نور التعليمي عن طريق طباعتها بواسطة النظام.

خدمات نظام نور التعليمي

يقدم نظام نور العديد من الخدمات لكل منسوبي وزارة التعليم في المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة التسجيل في النقل المدرسي للطلاب، والعديد من الخدمات الأخرى التي يستفاد منها الطلاب والمعلمين والإداريين المنتسبين لوزارة التعليم في المملكة، فهو النظام المعتمد من وزارة التعليم لتقديم الخدمات.

وزارة التعليم السعودية وبداية العام الجديد

تستهدف وزارة التعليم السعودية في العام الدراسي الجديد أن يكون الحضور للمدارس هو الأساس، وأن تكون المنصات الإلكترونية عامل مساعد للطلاب، وأن تقدر أن تصل لنسب التحصين العالية بين كافة منسوبي الوزارة قبل أنطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، حتى تحقق الحد الأكبر من الأمان للطلاب والمعلمين والإداريين بقدر الإمكان.