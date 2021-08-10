تعرف على تمويل نقاط البيع بدون كفيل في السعودية .. كم يبلغ منتج شركة الرائدة

تمنح شركة الرائدة تمويل نقاط البيع بدون كفيل في المملكة العربية السعودية لأصحاب المنشآت التجارية المتوسطة وكذلك الأمر بالنسبة للمنشآت التجارية الصغيرة، حيث خصص هذا المنتج للراغبين في النمو والتقدم وتعزيز وتوسيع الأعمال التجارية عن طريق الحصول على منتج تمويل المنشآت المرن خلال وقت قياسي، وبمبلغ مناسب لأصحاب المنشآت بكافة فئاتهم إن كانوا من أصحاب رأس المال الضعيف أو المتوسط، حيث يبدأ التمويل من مبلغ 100.000 ريال سعودي، وينتهي عند مليون ريال سعودي بحد أقصى.

ما هي مزايا تمويل نقاط البيع بدون كفيل في السعودية

تتعدد المزايا التي يتمتع بها هذا المنتج، ومن ضمن هذه المميزات والخصائص:

التمويل يتراوح ما بين 100.000 ريال وحتى مليون ريال سعودي

لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل للحصول علي منتج الرائدة

المبلغ الإجمالي لـ تمويل المنشآت يصل إلى نسبة 30% من إجمالي مبيعات نقاط البيع السنوية

يصل إلى نسبة 30% من إجمالي مبيعات نقاط البيع السنوية لا يوجد حاجة لدفع أقساط شهرية ثابتة

الرسوم الإدارية تصل نسبتها إلى 1.5 بالمئة.

ما هي مدة دفع أقساط تمويل الرائدة للمنشآت

تتراوح مدة التمويل ما بين السنة والسنة والنصف بحسب حجم التمويل، على أن يكون السداد بشكل يومي ونسبه الوديعة المستردة تصل إلى 10%، أما فيما يخص نقاط البيع فيجب أن تكون أجهزة نقاط البيع لدى العميل تصل لمده سنه بالحد الأدنى، كما يمكن استرجاع الرسوم الإدارية للعملاء في حال إلغاء الطلب من خلال شركة الرائدة.

يمكن التقديم عبر رابط تسجيل الدخول في شركة الرائدة ومن ثم النزول إلى قدم طلبك

ومن ثم النزول إلى قدم طلبك ادخل معلوماتك الشخصية والمالية متضمنة اسم المنشأة واسم صاحب المنشأة ورقم الهاتف

بالإضافة إلى كتابة البريد الإلكتروني والإجابة على بعض الأسئلة كسؤال السجل التجاري واستقبال المدفوعات من منشأة العميل كالفيزا أو الماستر كارد أو مدى، وأخيرا النقر علي أوافق على سياسة الأحكام والشروط، ومن ثم انقر على كلمة إرسال يتوجب عليك انتظار الرد خلال مدة أقصاها شهر، على أن يتم الرد إما من خلال البريد الإلكتروني الذي قمت بوضعه أو من خلال رقم الهاتف الخاص بك.

طريقة التقديم على تمويل الرائدة السعودية لأصحاب المنشآت