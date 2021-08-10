موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 السعودية والتقويم الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين عنها، وذلك لكي يعرفوا كيف ستكون العملية التعليمية وسط الظروف الحالية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بجعل السنة الدراسية ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد في المملكة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 السعودية

سوف تكون بداية العام الدراسة الجديد 1443 غالبا في يوم 21 من شهر محرم من عام 1443 هجريا، الموافق يوم 29 أغسطس عام 2021 ميلادياً، ولكن لن يتم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد إلا بعد أن يتم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وقامت وزارة التعليم السعودية بالتصريح بأن العام الدراسي سيكون على ثلاث مراحل دراسية، حيث أن هذا النظام هو أحدث نظام تم تطبيقه في المملكة، حيث أن هذا النظام هو أفضل نظام يمكن تنظيمه في الظروف الحالية، حيث أن هذا النظام يساعد كل من الطلاب والمعلمين أن يستعدوا جيدا للاختبارات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمعلمين السعودية

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بموعد بدء العام الدراسي الجديد عبر قرار وزاري، والمواعيد هي كالتالي:

سوف تكون بداية الفصل الدراسي الأول في يوم 21/1/1443 هجريا.

سوف تكون إجازة اليوم الوطني يوم 16/2/1443 هجريا.

سوف تكون بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 15/5/1443 هجريا.

سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في يوم 26\5\1443 هجريًا.

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 13\6\1443 هجريًا.

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر في يوم 20\9\1443 هجريًا.

سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم 7\10\1443 هجريًا.

سوف تبدأ إجازة العام الدراسي الثاني في يوم 3\11\1443 هجريًا.

التقويم الدراسي الجديد 1443

يوجد العديد من القرارات التي تم إ صدارها تتعلق بالتقويم الدراسي 1443، وتلك القرارات هي كالتالي: