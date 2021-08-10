أرامكو.. سعر البنزين في السعودية 91 و 95 والديزل والكيروسين لشهر أغسطس

سعر البنزين في السعودية، تزامنا مع موعد الإعلان عنه يصبح سعر المحروقات في المملكة السعودية البنزين بنوعيه والديزل والكيروسين من عمليات البحث الأكثر رواجا في المملكة، حيث يبحث عشرات الآلاف عنها من السعوديين والمقيمين هناك لمعرفة الأسعار الجديدة الخاصة بهذا الشهر، والتي ستستمر معهم حتى الشهر القادم، نظرا لأن شركة أرامكو تقوم بتغيير هذه الأسعار مرة واحدة في الشهر، ونظرا لأهمية هذا الموضوع البالغة عند الملايين من السعوديين، فيسرنا في ثقفني أن نخصص لكم مقالا شاملا عنها وكذلك الأسعار الجديدة التي سيعلن عنها في الساعات القليلة القادمة، وتعد هذه الخطوة التي قامت بها شركة أرامكو منذ مطلع العام الجاري واحدة من الخطوات التي تشكر عليها، وذلك لما فيها من مصلحة للمواطن والمقيم في السعودية، حيث أن الأسعار ثابتة ولا تتغير إلا عند موعد الإعلان عنها من طرف الشركة في العاشر من كل شهر، لذلك انخفضت تلك التغيرات التي كانت مشاهدة، وأصبحت المحروقا بسعر موحد في جميع أرجاء البلد.

سعر البنزين في السعودية

سعر البنزين في السعودية هو الأكثر أهمية وبحثا من بين جميع أنواع المحروقات الأخرى، نظرا لأن غالبية المستخدمين للمحروقات في المملكة العربية السعودية يستخدمون البنزين بنوعيه، على الرغم من أن الديزل ذو شعبية عريضة جدا في المملكة، فجميع المركبات والشاحنات تستخدمه، لهذا دائما ما يكون الاستعلام عن أسعاره هو الترند على الرغم من تواجد أنواع من المحروقات أخرى تفصح عنها الشركة بشكل شهري رفقة البنزين، ولما لهذا الموضوع من أهمية جدير بنا أن نذكر لكم في هذه السطور بعض الأهداف التي سعت أرامكو لتحقيقها للمواطن السعودي وذلك من خلال هذه الخطوة، كما نقدم لكم الأسعار في موعدها الصحيح عندما يتم رفعها مباشرة على موقع شركة النفط السعودية أرامكو، التي تعتبر الشركة الأكبر عالميا في هذا المجال، حيث أن انتاجها اليوم من النفط يزيد على العشرة ملايين برميل، كما أن أرباحها السنوية بمئات المليارات من الدولار، فهي تساهم في ما يزيد على الثمانين في المائة من الناتج السعودي.

موعد عرض سعر البنزين

في بداية هذا العام الجاري وتحديدا في الشهر الثاني منه قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ قرار يهدف إلى عرض سعر البنزين في السعودية شهريا للمواطنين وذلك من أجل الحد من تأثير التغيرات العالمية في أسعار النفط وكذلك العوامل الأخرى التي ترتفع بأسبابها أسعاره عالميا ومحليا، مثل زيادة الطلب على النفط، وقد تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر يوما للإعلان عن أسعار المحروقات في المملكة العربية السعودية فيما سيتم البدء رسميا في تطبيقها بعد يوم واحد من الإعلان.

ما هو السقف الأعلى للأسعار

وقد وجهت الحكومة تحذيرا لجميع محطات الوقود بالالتزام بالأسعار المعلن عنها، وذلك لتجنب أي غرامة مالية قد تفرض عليهم بسبب ذلك، جدير بالذكر أن الملك سلمان قام بخطوة إيجابية جدا في الشهر الماضي وتصب في مصلحة المواطنين أولا، ألا وهي تثبيت سقف أسعار البنزين في المملكة، حيث تم الاعتماد على الأسعار الخاصة بشهر يونيو الماضي كونها الأسعار الأعلى التي يمكن لأرامكو الإعلان عنها.

أسعار المحروقات في السعودية الشهر الماضي

كان من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا وذلك بسبب الزيادات العالمية على أسعار الوقود، لكن الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة حدت من ذلك الإرتفاع فوصلت الأسعار إلى السقف الأعلى الذي كان في شهر يونيو وهذه هي الأسعار كما أعلن عنها:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي للتر الواحد

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي للتر الواحد

الديزل 0.52 ريال للتر الواحد

الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر

غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية اغسطس

في الساعات القليلة المقبلة وتحديدا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة سترفع شركة أرامكو الأسعار الجديدة، ومن المتوقع أن لا تتغير هذه الأسعار عما كانت عليه في الشهرين السابقين، جدير بنا أن نذكركم بأنا سنعرض الأسعار الجديدة الخاصة بهذه المحروقات، وبهذا أعزائنا المتابعين نصل إلى ختام هذا المقال عن سعر البنزين في السعودية.