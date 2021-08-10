مسؤول أوروبى: طالبان تسيطر على 65% من الأراضى الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأوروبى، أن طالبان "لم تف بوعدها بالسعى لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسى يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالى للبلاد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى "يريد تفادى انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية، أو أن تصبح مصدراً لتدفق المهاجرين".

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