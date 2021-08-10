إيطاليا تضع 4 مدن فى القائمة الحمراء بسبب درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد المدن المصنفة فى القائمة الحمراء، إلى 8 مدن بحلول غد الأربعاء، مع إضافة فروزينونى وباليرمو وبيروجياوريتى إلى القائمة.

ويجرى استخدام تصنيف "القائمة الحمراء"، فى نشرة موجات الحرارة الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية، لتحديد المراكز الحضرية التى تسجل أعلى مستوى من مخاطر الحرارة لجميع السكان.