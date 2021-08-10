سفراء الاتحاد الأوروبى يوصون بتعليق إعادة اللاجئين إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كما أوصى السفراء بتعليق مؤقت لعمليات الإعادة القسرية من دول الاتحاد الأوروبى إلى أفغانستان، وذلك وفقاً لتقرير أرسله سفراء الاتحاد الأوروبى فى كابول إلى الدول الأعضاء، اليوم الثلاثاء، فى ضوء الصراع والوضع الأمنى والحقوقى غير المستقر، بالاضافة للافتقار للأماكن الأمنة فى البلاد.
وكانت وزارة اللاجئين الأفغانية قد ناشدت الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية الأخرى مؤخرًا بضرورة وقف عمليات الترحيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوليو الماضى، يشار إلى أن حركة طالبان تسيطر حالياً تقريبًا على نصف المناطق فى أفغانستان.
كما طلب السفراء من دولهم الأوروبية زيادة الدعم لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة اللاجئين الأممية فى باكستان وإيران وتركيا، فى ظل توقعات بأن تستقبل هذه الدول أكبر تدفق للاجئين فى أفغانستان.
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