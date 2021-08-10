دياب: صندوق النقد هو الممر الوحيد لخروج لبنان من الأزمة الراهنة

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، حسان دياب، اليوم الثلاثاء إلى تأليف حكومة لبنانية سريعًا لتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، معتبرًا أنه الممر الوحيد المتاح حاليًا للخروج من حال الانهيار.





ووفقًا للبيان الذى أوردته الوكالة الوطنية للإعلا، قال دياب بمناسبة مرور سنة على استقالة الحكومة: إن سنة كاملة مرت على استقالة الحكومة، و"البلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جدًا".

وأضاف أنه عندما استقالت حكومته، كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطاً فى التفاهم على خطة التعافى التى تم وضعها، "لكن الانفجار المشؤوم فى مرفأ بيروت أدى إلى استقالة الحكومة، فتوقفت المفاوضات، وانهارت كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل انقطاع خارجى تام عن مساعدة لبنان اقتصاديا وماليا، حيث اقتصرت معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات الانفجار" .

وكشف دياب عن أنه على مدى سنة كاملة، وهى أطول فترة تصريف أعمال فى تاريخ لبنان، "تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفى غياب أى مساعدة خارجية مؤثرة، وفى ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة، موضحًا أنه ومن الظلم أن ترمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرب من المسؤولية".

وأكد دياب أن حكومة تصريف الأعمال تمكنت من إبطاء مسار الإنهيار، "وهى مكبلة بقيود كثيرة، منها الدستورى والميثاقى والوطنى والسياسى، بالإضافة إلى إدارة ظهر خارجية كاملة للبنان، وجدران عالية تحول دون مساعدة لبنان".

وأشار إلى أنه بعد سنة على الاستقالة، "يلوح بعض الأمل فى الخروج من حال المراوحة فى تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران فى الحلقة المفرغة"، مشددًا على "ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة فى هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام".

وقال:"نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتأليف حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها" ، داعياً جميع المخلصين إلى تجاوز كل الحسابات، والتخلى عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذى يعيشه اللبنانيون.