موقع نتائج التوجيه الجامعي بالجزائر للعام 2021-2022 للتسجيل الجامعي عن بعد

موقع نتائج التوجيه الجامعي الجزائري ، يعد من أهم وأكثر المواقع التي لاقت العديد من عمليات البحث في الساعات الماضية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي بدولة الجزائر عن نتيجة التوجيه الجامعي لحاملي البكالوريا الجدد لعام 2021 يوم الأحد الماضي بعد أن تمت التسجيلات الجامعية لطلاب المرحلة الأولى، والتي بدأت بعد أن تم أصدار كشوف نقاط البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني العام، كما أن وزارة التعليم العالي قد نشرت رزنامة التسجيل الجامعي لكافة طلاب البكالوريا الجدد وفي نهاية جوان الماضي وذلك قبل أنتهاء اختبار الباك بفترة، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على موقع نتائج التوجيه الجامعي الخاص بدولة الجزائر وطريقة أظهار نتائج التوجيه الجامعي.

ما هو موقع نتائج التوجيه الجامعي الجزائري

وفقاً لما هو أعلنته وزارة التعليم العالي الجزائري بأن الرابط الخاص باستخراج نتائج التوجيه للعام 2021-2022 هو عبر الموقع المخصص من قبل الوزارة الخاص بالتسجيلات الجامعية، وهو الذي سوف يقوم بطرح نتائج التوجيه لحاملي درجة البكالوريا، وذلك عن طريق رقم التسجيل الخاص بالطلاب أثناء التسجيل في المرحلة الأولى والرقم السري الخاص بحامل البكالوريا، ومن خلال البحث والمتابعة تبين أن نسبة قبول طلاب المرحلة الأولى قد فاق نسبة 60% نسبة للذين قاموا بالتسجيل الأولي.

معرفة نتائج التوجيه بالجزائر لعام 2021

يمكنكم معرفة النتائج الخاصة بالتوجيه لحاملي البكالوريا عبر موقع التسجيلات الجامعية ومن خلال الرابط المباشر بأتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيلات الجامعية لمعرفة نتائج التوجيه.

يقوم الطالب بوضع رقم التسجيل الخاص به.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بوضع الرقم السري.

بعد أن يتم وضع رقم التسجيل والرقم السري نقوم بالضغط على زر أظهار النتائج.

يجب على الطالب أثناء تحضيره ملف التسجيل أن يحتوي ملفه على دليل التوجيه الجامعي لهذا العام فضلاً عن شهادة التوجيه التي سوف يقدمها في المرحلة النهائية للتسجيل، والتي من خلالها سوف يتضح له الميدان والشعبة التي تم قبول الطالب بها.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أبرز ما يخص نتائج التوجيه الخاصة لطلاب البكالوريا في دولة الجزائر.