تعرف على المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المستندات والأوراق المطلوبة من أجل تقديم الصف الأول الثانوي 2021، ويبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الراغبين في الإلتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، عن الأوراق التي يستلزم تقديمها للتسجيل في المرحلة الثانوية العامة، جدير بالذكر أنه بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، تقوم الوزارة باستقبال ملفات الطلاب من خلال المدارس، وفي سطور هذا المقال نكشف لكم كافة التفاصيل التي ترغبون في معرفتها بشكل مفصل.

وذكرت الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة الذين تم قبولهم للدراسة في الصف الأول الثانوي، أنه من الضروري أن يحضر الطالب الاستمارة الالكترونية فى الملف مؤكدة على عد قبول أي ملف لا يشمل الاستمارة، كما يجب على الطالب ارفاق وصل المصروفات بالإضافة إلى شهادة الميلاد وأربعة صور، كما يرفق الطالب صورة عن بطاقة ولى الأمر، واحضار استمارة الشهادة الإعدادية وصور عنها، ويرفق الطالب في الملف صور حديثة له، ويبدأ استقبال ملفات طلبات الطلاب بعد الإعلان الرسمبي عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة إلكترونيا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022، حيث من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها اعتبارا من يوم السبت 9/10/2021، كما حدد موعد نهاية العام الدراسي حيث من المقرر أن ينتهي يوم الخميس 16/6/2022، وتبلغ عدد أيام الدراسة بدو الإجازات الرسيمة 93 يوم للفصل الدراسي الأول، فيما بلغت عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني باستثناء أيام العطل 97 يوم، وبذلك تكون عدد أيام الدراسة باجمالي 190 يوم أي نحو 32 أسبوع، وتبدأ عطلة نصف العام بداية من يوم السبت 5/2/2022 وتستمر لغاية يوم الخميس 17/2/2022.

موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل وطلاب الشهادة الاعدادية، حيث من المقرر أن تجرى يوم السبت الموافق 7/5/2022، وموعد امتحانات الشهادة الثانوية السبت 11/6/2021، وقررت موعد الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية يوم السبت 21/5/2022، فيما تقرر موعد الامتحانات العملية يوم السبت 11/6/2022، وهكذا نكون قد انتهينا من جميع التفاصيل التي قررتها الوزارة.